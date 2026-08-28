OL – HAC : Rotation annoncée, la compo de Lyon face au Havre

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Paulo Fonseca, entraineur de l'OL
© Paulo Fonseca, entraineur de l'OL
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Quelle sera la compo de l’OL contre Le Havre AC en Ligue 1, trois jours après l’élimination par Fenerbahçe en coupe d’Europe ?

L’OL sans Kluivert, Duranville, Ouédraogo et Himbert contre Le Havre

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L’OL disputera la 2e journée de Ligue 1 face au Havre AC, samedi (20h45) au Groupama Stadium. Un stade dans lequel les Gones ont été éliminés par Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions, mercredi soir. Se sont-ils déjà remis de cette douloureuse élimination ?

Difficile de le savoir à la veille de la rencontre. Néanmoins, Paulo Fonseca et le capitaine Corentin Tolisso ont tenté de remobiliser les Gones. Ils appellent à se tourner immédiatement vers le championnat en oubliant cette terrible élimination aux portes de la C1.

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Touché, lors de la 1re journée du championnat, Julien Duranville manque à l’appel dans le groupe pour affronter le HAC. « Il a ressenti une fatigue musculaire après Toulouse (samedi dernier). Il a passé des examens et présente une petite blessure musculaire », a justifié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Ruben Kluivert et Mohamed Ouédraogo sont également absents de la liste de 21 joueurs. Le premier a joué le match contre « le Fener » en intégralité, tandis que le second est resté sur le banc de touche. Titulaire à Toulouse, il y a une semaine, les jeunes Rémi Himbert et Mathys de Carvalho ne sont pas dans le groupe.

Fonseca annonce des changements dans le onze de départ

Paulo Fonseca a annoncé des changements dans son équipe, en conférence de presse d’avant match : Il y aura des changements dans le onze de départ. Nous avons besoin d’en faire. Le match de mercredi a été très intense et nous devons apporter de la fraîcheur ».

Souffrant de douleurs à la hanche et ayant demandé à sortir du match de mercredi, Abner Vinicius va mieux. Il « est prêt à jouer » comme l’a indiqué le technicien portugais. Victime d’une blessure à la cheville et absent pendant la préparation estivale de l’OL, Khalis Merah fait son grand retour.

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En attente de son transfert, Malick Fofana est également présent, comme pressenti. Il ne devrait pas disputer la rencontre. Paulo Fonseca a certes annoncé une rotation du fait de la fatigue, mais certains joueurs sont victimes de ses choix.

La compo probable de l’OL contre le Havre AC :

Gardien de but : D. Greif
Défenseurs : N. Tagliafico, F. Bacher, C. Mata, Z. Athekame
Milieux de terrain : M. Bidstrup, N. Nartey, T. Tessmann
Attaquants : E. Nuamah, K. Boudache, L. Openda

Remplaçants : R. Descamps, J. Bengui, V. Abner, M. Niakhaté, Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, M. Fofana, P. Sulc

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