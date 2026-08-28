OL – HAC : Rotation annoncée, la compo de Lyon face au Havre

Quelle sera la compo de l’OL contre Le Havre AC en Ligue 1, trois jours après l’élimination par Fenerbahçe en coupe d’Europe ?

L’OL sans Kluivert, Duranville, Ouédraogo et Himbert contre Le Havre

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L’OL disputera la 2e journée de Ligue 1 face au Havre AC, samedi (20h45) au Groupama Stadium. Un stade dans lequel les Gones ont été éliminés par Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions, mercredi soir. Se sont-ils déjà remis de cette douloureuse élimination ?

Difficile de le savoir à la veille de la rencontre. Néanmoins, Paulo Fonseca et le capitaine Corentin Tolisso ont tenté de remobiliser les Gones. Ils appellent à se tourner immédiatement vers le championnat en oubliant cette terrible élimination aux portes de la C1.

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Touché, lors de la 1re journée du championnat, Julien Duranville manque à l’appel dans le groupe pour affronter le HAC. « Il a ressenti une fatigue musculaire après Toulouse (samedi dernier). Il a passé des examens et présente une petite blessure musculaire », a justifié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Ruben Kluivert et Mohamed Ouédraogo sont également absents de la liste de 21 joueurs. Le premier a joué le match contre « le Fener » en intégralité, tandis que le second est resté sur le banc de touche. Titulaire à Toulouse, il y a une semaine, les jeunes Rémi Himbert et Mathys de Carvalho ne sont pas dans le groupe.

Fonseca annonce des changements dans le onze de départ

Paulo Fonseca a annoncé des changements dans son équipe, en conférence de presse d’avant match : Il y aura des changements dans le onze de départ. Nous avons besoin d’en faire. Le match de mercredi a été très intense et nous devons apporter de la fraîcheur ».

Souffrant de douleurs à la hanche et ayant demandé à sortir du match de mercredi, Abner Vinicius va mieux. Il « est prêt à jouer » comme l’a indiqué le technicien portugais. Victime d’une blessure à la cheville et absent pendant la préparation estivale de l’OL, Khalis Merah fait son grand retour.

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En attente de son transfert, Malick Fofana est également présent, comme pressenti. Il ne devrait pas disputer la rencontre. Paulo Fonseca a certes annoncé une rotation du fait de la fatigue, mais certains joueurs sont victimes de ses choix.

La compo probable de l’OL contre le Havre AC :

Gardien de but : D. Greif

Défenseurs : N. Tagliafico, F. Bacher, C. Mata, Z. Athekame

Milieux de terrain : M. Bidstrup, N. Nartey, T. Tessmann

Attaquants : E. Nuamah, K. Boudache, L. Openda

Remplaçants : R. Descamps, J. Bengui, V. Abner, M. Niakhaté, Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, M. Fofana, P. Sulc