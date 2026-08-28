Mercato FC Nantes : Adrian Grbic proche de signer ?

Le prolifique attaquant Adrian Grbic est annoncé sur la short-list des dirigeants du FC Nantes. Le dossier serait en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Kita cible Adrian Grbic

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Une bataille sur le marché des transferts s’annonce. Le FC Nantes et Guingamp ciblent le même attaquant. Pour renforcer leur attaque avant la fermeture du marché, les dirigeants nantais explorent la piste menant à Adrian Grbic. Bloqués sur le dossier Timothé Nkada, les Kita observent désormais le championnat suisse.

D’après Foot Mercato, le FC Nantes s’informe sur l’international autrichien de 30 ans. Guingamp, de son côté, a déjà dégainé une proposition concrète au FC Lucerne, club avec lequel le joueur reste lié jusqu’en 2027. La compétition s’intensifie entre les deux formations.

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Les Canaris connaissent très bien ses qualités. Auteur de 17 buts sous le maillot de Clermont en 2019-2020, Adrian Grbic avait martyrisé la Ligue 2 par sa puissance. La saison dernière, le natif de Vienne a prouvé sa constance en inscrivant 11 buts toutes compétitions confondues.

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Sans précipitation, l’attaquant prend le temps de peser ses options pour la suite de sa carrière. Nantes compte bien exploiter ce temps de réflexion. Le nouvel entraîneur, Grégory Poirier, attend un renfort offensif prioritaire pour boucler ce mercato mouvementé. Sur Transfertmarkt, Adrian Grbic vaut 600 000 euros. Un montant que les Kita peuvent lâcher sans casser leur tirelire.