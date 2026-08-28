PSG Mercato : Ibrahim Mbaye va suivre Barcola en Angleterre

Alors que le PSG et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye s’apprête lui aussi à faire ses valises pour rejoindre l’Angleterre. Selon les journalistes Fabrizio Romano et David Ornstein, l’attaquant parisien se rapproche d’Aston Villa.

Mercato : Accord de principe entre le PSG et Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

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Annoncé tout proche de Liverpool cet été, Ibrahim Mbaye se dirige tout droit vers la Premier League. Ce vendredi, plusieurs sources, David Ornstein, assurent que les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues d’Aston Villa ont trouvé un accord de principe pour le transfert du joueur de 18 ans.

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Convoité depuis plusieurs mois par les Villans, Ibrahim Mbaye se rapproche d’un départ estimé à 55 millions d’euros. « Aston Villa parvient à un accord de principe pour signer Ibrahim Mbaye en provenance de Paris Saint-Germain. AVFC avance pour l’ailier de 18 ans de PSG en cours de finalisation : 55 M€. La relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris est clé pour conclure », explique le spécialiste du tabloïd The Athletic sur sa page Twitter.

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Même son de cloche chez Fabrizio Romano. Le journaliste italien confirme que « Aston Villa est en passe de conclure un accord avec le Paris Saint-Germain pour Ibrahima Mbaye. Les négociations concernant l’ailier du PSG entrent dans leur phase finale ; AVFC a opté pour une nouvelle stratégie après la décision de Leao de rejoindre Galatasaray. Jorge Mendes est sur le dossier. Mbaye a donné son accord — à suivre. »

🚨🟣🔵 BREAKING: Aston Villa are closing in on Ibrahima Mbaye deal with Paris Saint-Germain.



Negotiations at final stages for PSG winger as #AVFC move forward with new plan after Leão decision to join Galatasaray.



Jorge Mendes, on it.



Mbaye said yes — follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/FNW3TNurTW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Après avoir fixé le prix de son joueur à 70 millions d’euros, le club de la capitale française aurait donc accepté de le laisser partir pour 15 millions d’euros de moins. Ce qui représente tout de même une excellente affaire pour le Paris SG. Même si en France, on est moins affirmatif sur l’avancement de ce dossier.

Aston Villa en pole position pour signer Ibrahim Mbaye

À deux ans de la fin de son contrat, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Désireux d’obtenir plus de temps de jeu pour poursuivre sa progression, le natif de Trappes a fait part de son souhait de changer d’air pour rejoindre un nouveau projet.

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Surtout que plusieurs grands clubs européens avaient manifesté leur intérêt au début du mercato estival, notamment Manchester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig et le Bayern Munich. Le feuilleton touche à sa fin avec l’accord de principe annoncé ce vendredi.

🚨 Les négociations avancent bien entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain pour Ibrahim Mbaye. @RMCsport



Le joueur n’a pas encore donné son feu vert, mais le club anglais est actuellement en pole position. pic.twitter.com/Mw19nmfNuF — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 28, 2026

Toutefois, le journaliste Fabrice Hawkins indique que le joueur du PSG n’a pas encore donné son feu vert pour un transfert à Aston Villa, qui est toutefois en pole position pour le recruter. « Les négociations avancent bien entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain pour Ibrahim Mbaye. Le joueur n’a pas encore donné son feu vert, mais le club anglais est actuellement en pole position », rapporte le spécialiste du quotidien L’Équipe.

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