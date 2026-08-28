OL – HAC : Lyon se remobilise après son élimination en LDC

L’OL rejoue en Ligue 1, trois jours après son élimination en barrage de LDC. Comment Paulo Fonseca et son équipe se remettent-ils du coup de massue infligé par Fenerbahçe ?

OL : Grosse déception après l’élimination en LDC

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L’OL n’a pas réussi à se hisser en phase de ligue de la Ligue des champions (LDC). Il a été éliminé en barrage par Fenerbahçe, lors du match retour décisif pour la qualification. Les Gones se sont inclinés (1-2) sur leur terrain à Décines, alors qu’ils avaient réussi un joli coup à Istanbul (1-1), à l’aller.

La déception et la frustration étaient totales à l’Olympique Lyonnais après la défaite. « Peut-être que je suis un entraîneur de merde », avait lâché Paulo Fonseca en conférence de presse, dans la foulée de l’élimination.

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« Nous sommes extrêmement déçus. Il y a énormément de regrets. Participer à la Ligue des champions aurait été magnifique. Nous aurions aimé vivre un autre scénario, mais, dans le football, les erreurs se paient cash », avait réagi Matthieu Louis-Jean.

Quand à Corentin Tolisso, il avait déclaré : « Ce sont des rendez-vous décisifs, et ça se joue parfois au mental. Or, on n’y était pas lors du premier acte. Le constat est triste ».

OL : L’heure est à la remobilisation des troupes à Lyon avant Le Havre AC

Trois jours après cette grosse désillusion, l’OL a déjà rendez-vous avec Le Havre AC en Ligue 1. Les Gones reçoivent le club normand au Groupama Stadium, samedi (20h45), lors de la 2e journée du championnat.

Ce sera l’occasion pour les Lyonnais de se remettre rapidement la tête à l’endroit après l’échec face à Fenerbahçe. Tous sont conscients qu’il faut vite se remobiliser pour la suite de la saison, qui s’annonce longue avec la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France.

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« On ne va pas abandonner. J’ai hâte de rejouer un match couperet pour prouver qu’on a progressé », a assuré le capitaine des Gones. L’entraîneur portugais lui emboîte le pas.

« La saison est encore longue. La Ligue Europa et le championnat sont importants. Nous devons maintenant réagir dès notre prochain match, qui sera difficile », a-t-il annoncé.

Louis-Jean : « Tavailler pour être le plus compétitif possible en Ligue 1 et Ligue Europa »

En effet, l’Olympique Lyonnais est directement reversé en C3, après son échec aux portes de la C1. Et pour le directeur sportif du club rhodanien, Lyon jouera cette compétition « à fond », comme la saison dernière.

« Nous gardons le cap. […]. Nous devons nous remettre en question rapidement et nous remobiliser. Nous voulions vraiment cette qualification, mais nous avons désormais un match samedi, que nous devons absolument gagner. Nous allons travailler pour être les plus compétitifs possible en championnat et en coupe d’Europe », a déclaré Matthieu Louis-Jean, en appelant à la mobilisation de toute l’équipe de l’OL.

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Pour rappel, Lyon avait remporté son premier match de championnat, à Toulouse (2-0), samedi dernier. Paulo Fonseca avait aligné une équipe B, préservant ainsi ses joueurs clés pour le choc avec Fenerbahçe.