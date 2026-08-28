Mercato PSG : Barcola s’en va, Enrique rêve d’une star du Barça

Bradley Barcola est attendu en Angleterre ce samedi pour finaliser les derniers détails de son transfert à Liverpool. Pour le remplacer au PSG, Luis Enrique rêverait d’une star du Barça. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique prépare déjà l’après-Barcola

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Après des semaines de discussions, le Paris Saint-Germain et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Arrivé pour 45 millions d’euros il y a trois ans, l’ancien attaquant de Lyon va rapporter au PSG entre 140 et 150 millions d’euros, bonus compris.

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Ce vendredi, le journal L’Équipe a annoncé que Barcola va « s’envoler vers l’Angleterre ce samedi. Il pourrait ainsi régler les dernières modalités du transfert sur place, avant de passer sa visite médicale et de parapher un contrat qui marquerait le début de sa nouvelle vie à l’heure anglaise. »

Alors que la page Bradley Barcola va se refermer dans les heures à venir, Luis Enrique pense déjà à sa succession. L’entraîneur du club de la capitale rêverait notamment d’une star du FC Barcelone.

Luis Enrique veut Raphinha pour remplacer Barcola

Après Ferran Torres, le Paris SG va-t-il recruter un autre attaquant du Barça durant ce mercato estival ? À cinq jours de la clôture du marché des transferts, Luis Enrique aurait expressément demandé à la direction parisienne de récupérer recruter Raphinha pour remplacer Bradley Barcola.

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Après avoir vendu pour plus de 300 millions d’euros cet été, le club de la capitale dispose d’arguments assez solides pour faire craquer les Blaugranas, dont les finances sont toujours dans le rouge. Pour autant, le dossier ne s’annonce pas du tout facile pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. En effet, selon les informations du média El Nacional, le coach barcelonais, Hansi Flick, aurait très clairement prévenu sa direction que le départ de Raphinha n’était pas du tout envisageable cet été.

« La position du FC Barcelone est, pour l’instant, inflexible. Raphinha est intransférable et Flick ne souhaite pas perdre l’un des joueurs qui comprend le mieux son système. Son leadership, son expérience et sa capacité d’adaptation à différents postes font de lui un joueur trop important pour qu’il se laisse influencer par les offres. Malgré tout, Luis Enrique souhaite laisser la porte ouverte à des discussions », explique le journal espagnol.

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Une arrivée de Julian Alvarez en provenance de l’Atlético Madrid pourrait toutefois faire bouger les lignes dans ce dossier dans les ultimes moments du mercato estival.