Mercato OM : Feu vert, Balerdi s’envole pour Rome !

Leonardo Balerdi est désormais autorisé à quitter l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin va prendre son vol pour Rome dans les prochaines heures.

Mercato : Leonardo Balerdi attendu à Rome dans les prochaines heures

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L’Olympique de Marseille va se séparer d’un autre taulier. Leonardo Balerdi est d’accord pour rejoindre l’AS Rome. Les deux écuries doivent s’entendre afin de finaliser la transaction. Il est question d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Le journaliste Sacha Tavolieri rapporte que Leonardo Balerdi a reçu l’autorisation de sa direction pour se rendre en Italie. Le défenseur argentin est attendu dans les prochaines dans la capitale italienne. Il devra passer des examens médicaux par mesure de précaution.

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« L’objectif est de permettre, par précaution, à Balerdi de passer sa visite médicale en attendant l’accord entre les clubs », indique la source. Les derniers détails contractuels se règlent actuellement entre les deux états-majors. L’Olympique de Marseille étant dans l’obligation de vendre dans ce dernier virage du mercato.

🔵⚪️ Leonardo Balerdi voyage vers Rome dans les prochaines heures !



L’OM donne le feu vert à l’Argentin pour se rendre dans la capitale italienne.



L’objectif est de permettre, de manière préventive, à Balerdi de faire ses tests médicaux en attendant l’accord entre clubs.… pic.twitter.com/DQvbgL06AZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2026

Federico Balzaretti impliqué dans les négociations

Ce transfert imminent mettra fin à des semaines de spéculations autour l’avenir de Leonardo Balerdi. Cette transaction porte aussi la patte de Federico Balzaretti. Le directeur sportif adjoint de l’OM a conservé ses fonctions malgré le départ de Medhi Benatia. L’ancien joueur et dirigeant de l’AS Rome a activement fluidifié les pourparlers.

Il a su transformer ses anciennes attaches romaines en un sérieux atout stratégique. « Le départ de Leonardo Balerdi pour la Roma est géré par Federico Balzaretti. Conservé à la fin de la saison malgré le départ de Mehdi Benatia, l’OM compte sur son réseau en Italie pour se séparer des joueurs indésirables », indique le compte spécialisé Massilia Zone.

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