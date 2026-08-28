Mercato PSG : Bradley Barcola attendu à Liverpool ce samedi

Le transfert de Bradley Barcola à Liverpool rentre dans sa phase finale. L’attaquant du PSG est désormais attendu en Angleterre pour finaliser les derniers détails de cette opération.

Mercato PSG : L’arrivée de Bradley Barcola à Liverpool se précise

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Après plusieurs semaines d’attente, le transfert de Bradley Barcola du PSG à Liverpool se concrétise de plus en plus. D’après les informations du journal L’Équipe, l’ancien ailier de Lyon « devrait s’envoler ce samedi vers l’Angleterre. Les deux clubs se sont mis d’accord ce jeudi » pour un transfert avoisinant les 140 millions d’euros.

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Toujours selon la même source, Barcola « pourrait ainsi régler les dernières modalités du transfert sur place, avant de passer sa visite médicale et de parapher un contrat qui marquerait le début de sa nouvelle vie à l’heure anglaise. »

Trois ans après son arrivée en provenance de Lyon pour 45 millions d’euros, l’international français de 23 ans sera le plus gros transfert jamais réalisé pour un joueur quittant la Ligue 1, loin devant la vente de Neymar à Al-Hilal à l’été 2023 pour 90 millions d’euros.

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Mécontent de son utilisation par Luis Enrique lors des grandes soirées de Ligue des Champions, Barcola va ainsi découvrir la Premier League sous le maillot de Liverpool qui veut le positionner comme l’héritier de Mohamed Salah, parti à Trabzonspor cet été. Les Parisiens et les Reds sont parvenus à un accord, même si des divergences existent selon les sources sur le montant global de l’opération.

La transaction pouvant monter jusqu’à 145, voire 150 millions d’euros dans certains médias. Pour rappel, Bradley Barcola est mis à l’écart du groupe du PSG depuis le début de cette saison 2026-2027, le club ne souhaitant pas prendre de risques avec un joueur qui veut partir.

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