ASSE : MHSC accroché, Saint-Etienne assurée de rester leader

L’ASSE reste leader de la Ligue 2 avant d’affronter Dijon, lundi, parce que le Montpellier HSC a été accroché par Boulogne en ouverture de la 4e journée.

Ligue 2 : MHSC prend 1 point et reste dauphin de l’ASSE

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Le leader, l’ASSE, était sous la menace de son dauphin, le Montpellier HSC, avant le coup d’envoi de la 4e journée de Ligue 2, ce vendredi. Le club héraultais avait la possibilité de se hisser provisoirement à la première place du classement du championnat, en cas de victoire contre l’US Boulogne sur-mer.

Finalement, le MHSC a été tenu en échec par les Boulonnais (0-0) au stade de la Mosson. Ces derniers ont pourtant terminé la rencontre à 10, à la suite de l’expulsion de Théo Brusco (80e) pour deux cartons jaunes. Le Montpellier HSC prend seulement un point alors qu’il avait deux points de retard sur l’AS Saint-Etienne.

Quel que soit le résultat de leur match contre Dijon FCO au stade Gaston-Gérard, lundi (20h45), les Stéphanois ne peuvent plus être délogés de la première place de Ligue 2. Néanmoins, le FC Annecy peut les rejoindre, à égalité de points (9), s’il remporte son match face au FC Metz, samedi (14h), en attendant l’entrée en lice des Verts.

Saint-Etienne peut mettre Montpellier à 4 points avant leur rencontre

Pour rappel, l’ASSE a remporté ses trois matchs du championnat, respectivement contre le FC Sochaux-Montbéliard (3-1), Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0). Ils sont donc intouchables ce début de saison, avec déjà 10 buts inscrits et un seul encaissé.

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Si les Verts enchaînent avec un quatrième succès, ils mettront déjà les Montpelliérains à 4 points, avant leur confrontation directe, fixée au samedi 5 septembre (20h) au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 5e journée.