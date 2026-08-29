Mercato PSG : Accord à 55 M€, Ibrahim Mbaye va quitter Paris

Ibrahim Mbaye vit ses dernière heures au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens et Aston Villa ont trouvé un accord pour son transfert à 55 millions d’euros.

Mercato : Le PSG et Aston Villa s’accordent pour Ibrahim Mbaye

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Le secteur offensif du Paris Saint-Germain connait de profondes secousses. Bradley Barcola est à un pas de rejoindre Liverpool. Tout est déjà réglé entre les différentes parties pour un transfert estimé à environ 140 millions d’euros. L’international français devrait rejoindre les Reds dès ce samedi. En attendant, un autre attaquant du PSG en instance de départ.

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Il s’agit d’Ibrahim Mbaye. L’international sénégalais (15 sélections) ne bénéficie pas d’un statut de titulaire sous les ordres de Luis Enrique. Son désir est de trouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Et l’attaquant de 18 ans devrait finalement rebondir en Premier League en cette fin de mercato. The Athletic et L’Equipe sont unanimes sur ce point, un accord a été trouvé entre le PSG et Aston Villa pour Ibrahim Mbaye.

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Le montant de la transaction s’élèverait à 55 millions d’euros. Les Villans ont convaincu la direction du PSG. Mais ils n’ont pas encore arraché l’arraché l’aval du jeune ailier polyvalent. Ibrahim Mbaye est courtisé par d’autres clubs européens comme Tottenham, Liverpool, Manchester United, Bayern Munich ou encore Chelsea. Le Titi parisien devra vite trancher. Le dénouement est imminent dans ce dossier chaud.