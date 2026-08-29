Mercato ASSE : Stassin bien parti pour rester à Saint-Étienne ?

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, Lucas Stassin reste au centre des discussions autour de l’ASSE. Mais les conditions fixées par le club rendent un départ de moins en moins évident. Norwich a notamment tenté de récupérer l’attaquant belge sous la forme d’un prêt, sans parvenir à faire fléchir la direction stéphanoise.

‎Mercato ASSE : Le verrou stéphanois se resserre autour de Stassin

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Les intérêts se multiplient mais toujours rien de concret pour Lucas Stassin. Le dernier en date vient de Norwich, qui souhaiterait s’offrir l’attaquant belge, désireux de quitter le Forez depuis l’été dernier. Selon le journaliste britannique Danny Rose, le club pensionnaire de Championship aurait formulé une proposition de prêt pour l’avant-centre des Verts. Une approche rapidement écartée par l’ASSE.

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‎Le message envoyé par la direction est clair : le joueur n’est pas destiné à partir à n’importe quel prix. Selon les informations rapportées par Danny Rose, Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, réclame environ 20 millions d’euros pour envisager une cession. Le prêt proposé par Norwich ne correspondait donc pas à la stratégie du club.

‎Une concurrence qui ne fait pas trembler les Verts

‎Le cas de Lucas Stassin est d’autant plus intéressant que les prétendants ne manquent pas. Le RC Strasbourg a été cité parmi les clubs intéressés, tandis que plusieurs formations étrangères, notamment portugaises et anglaises, ont également pris des renseignements sur l’international belge.

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Mais entre manifester un intérêt et déposer une offre capable de convaincre Saint-Étienne, il y a un monde. ‎La situation strasbourgeoise est particulièrement révélatrice. Le Racing continue de renforcer son effectif et aurait même trouvé un accord avec le FC Séville pour la signature d’Oso contre 10 millions d’euros selon El Chiringuito.

🚨 Exclusiva @gonzalotortosa.



🤝 Acuerdo entre el Sevilla y el Estrasburgo por Oso de 10M€.



👉 Falta el OK definitivo del jugador para que se cierre al 100%. pic.twitter.com/JLCg0fFnLy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2026

Son intérêt pour Stassin existe toujours, mais rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’une offensive décisive est imminente. Le marché des attaquants peut cependant s’emballer dans les dernières heures. Et dans un mercato, une journée peut parfois avoir la durée émotionnelle d’une saison entière.

‎Un investissement qui protège l’avenir de Saint-Etienne

‎L’AS Saint-Étienne avait déboursé 10 millions d’euros pour recruter Stassin au KVC Westerlo à l’été 2024. Le club l’avait alors engagé jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, ce qui lui donne une marge de manœuvre appréciable dans les négociations. Surtout, le bilan sportif du Belge a renforcé sa valeur.‎

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Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 35 rencontres avec l’ASSE pour 11 buts et 7 passes décisives. Ces chiffres expliquent pourquoi Saint-Étienne n’a aucune raison de brader un joueur encore jeune, sous contrat et déjà capable de peser offensivement.

‎Le terrain pourrait finalement décider de tout

‎Pour l’instant, le scénario d’une nouvelle saison dans le Forez apparaît donc crédible. Stassin connaît le club, dispose encore de plusieurs années de contrat et semble conserver une place importante dans les plans stéphanois. Le refus d’une proposition de prêt confirme surtout que le club du Forez veut garder le contrôle de son dossier.

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‎Reste une inconnue majeure : une offre proche des 20 millions d’euros pourrait-elle changer la donne ? C’est le principal élément susceptible de faire basculer le dossier avant la fermeture du marché. Tant qu’un prétendant ne s’aligne pas sur les exigences financières des Verts, le numéro 9 reste stéphanois.