PSG : Urgent ! Après la Supercoupe, Désiré Doué lâche une bombe

Élu homme du match de la Supercoupe d’Europe remportée face à Aston Villa, ce mercredi soir, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, a envoyé un message fort à l’Europe pour la saison 2026-2027.

PSG : « On pense à cette troisième étoile », assure Désiré Doué

La suite après cette publicité

Déjà un premier titre européen pour le Paris Saint-Germain ! En s’imposant 2 buts à 1 contre Aston Villa à Salzbourg, ce mercredi soir, en finale de la Supercoupe d’Europe, le PSG a lancé idéalement la saison 2026-2027, où il visera le triplé en Ligue des Champions. Auteur du deuxième but du Paris SG, Désiré Doué a annoncé la couleur. L’international français de 21 ans assure que le club de la capitale entend bien aller chercher une troisième étoile dans cette compétition majeure.

Lisez aussi : PSG : L’énorme recadrage de Désiré Doué sur Barcola

À voir

INFO Mercato : Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas !

« Bien sûr qu’on pense à la troisième étoile, mais l’objectif cette saison c’est de tout gagner. L’état d’esprit qu’on a de toujours vouloir gagner, d’être compétiteur. On a encore montré de très bonnes choses avec une bonne défense. C’est une bonne équipe d’Aston Villa en face, et ce n’est pas facile avec le retour de vacances. On a repris il y a deux jours, mais c’est exceptionnel. Faut continuer comme ça avec le Trophée des Champions dimanche contre Lens », a déclaré l’ancien milieu offensif du Stade Rennais au micro de Canal+, après le coup de sifflet final.

Doubles vainqueurs en titre de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe, les Parisiens ont donc encore faim. Et ce n’est pas leur entraîneur Luis Enrique qui dira le contraire.

« Je vous le dis tout le temps : c’est très facile de motiver ces joueurs parce qu’ils aiment jouer au football, s’entraîner, avoir cette mentalité pour repartir à la conquête de nouveaux trophées. La situation est presque parfaite avec nos supporters. C’est incroyable d’avoir ce soutien et c’est un plaisir de voir qu’ils sont toujours là pour être derrière l’équipe. C’est tellement difficile de gagner consécutivement, que, quand tu es dans ce moment, il faut profiter.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Hallucinant ! Désiré Doué signe un contrat en or !

À voir

Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère, une offre XXL envoyée à Rennes

France – Côte d’Ivoire : Le sourire de Désiré Doué, ce que c’était – Opinion

Mais aussi être ambitieux, professionnel, pour continuer à tout gagner. C’est ça notre objectif », a expliqué le technicien espagnol après le match contre les hommes d’Unai Emery. La saison à venir s’annonce chaude du côté de la capitale.