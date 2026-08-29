Stade Rennais – PSG : C’est encore loin d’être joué !

‎‎‎Le Stade Rennais devra, en l’état, recevoir le PSG au Parc des Princes lors de la 23e journée de Ligue 1. C’est la décision rendue vendredi par la Commission des compétitions de la LFP. Le club breton envisage toutefois de saisir le CNOSF.

‎Stade Rennais – PSG :Une décision qui ne passe pas en Bretagne

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La décision était très attendue après le match aller initialement prévu au Parc des Princes mais finalement disputé au Roazhon Park. Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a mis fin au suspense. Réunie le 28 août, la Commission des compétitions a décidé d’inverser le match retour entre le Stade Rennais et le PSG. La rencontre de la 23e journée devra donc se jouer au Parc des Princes.

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‎‎La LFP a également infligé une amende de 150 000 euros au Paris Saint-Germain, en application de l’article 501.4 de son règlement. Une sanction qui concerne les obligations relatives à la praticabilité du terrain et au stade de repli. Mais cette décision ne suffit visiblement pas à calmer la colère rennaise.

‎‎Rennes prépare déjà la riposte

‎‎Le Stade Rennais n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club explique qu’il « envisage dès maintenant la saisine de la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif afin de faire valoir ses droits ». Autrement dit, le dossier pourrait connaître un nouvel épisode loin des pelouses.‎

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‎Le club breton conteste surtout le principe d’une inversion qui lui fait perdre l’avantage de recevoir le PSG à domicile lors de la seconde confrontation. En attendant de recevoir « la décision complète et de ses motivations », Rennes conserve donc une carte juridique à jouer. Le feuilleton, lui, n’a manifestement pas encore rendu son dernier épisode.

‎Franck ‎Haise préfère ironiser sur la situation

‎Franck Haise n’a pas caché son agacement vendredi en conférence de presse. L’entraîneur rennais a choisi l’ironie pour commenter une affaire qui s’éternise : « Peut-être qu’il y aura la canicule au mois de mars », a-t-il balancé. Une petite phrase, mais un message assez lourd de sens.

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‎‎Le technicien a ensuite préféré laisser la direction du club porter la contestation. « Je vais laisser le club répondre, je pense que c’est mieux », a-t-il ajouté. Une prudence compréhensible alors que la procédure pourrait désormais prendre une dimension institutionnelle. Sur le terrain, Haise doit pourtant déjà préparer la suite de la saison.

‎Un calendrier désormais bouleversé

‎‎Le premier rendez-vous entre les deux formations avait déjà connu un changement majeur. Prévue au Parc des Princes lors de la première journée, l’affiche PSG – Stade Rennais avait finalement été inversée et disputée au Roazhon Park le 19 août, en raison des conditions du terrain parisien.

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‎‎La LFP a précisément sanctionné le PSG d’une amende pour les obligations liées à la praticabilité et au stade de repli. Mais le contexte sportif crée désormais une situation singulière : la deuxième confrontation de la saison peut être appelée à se jouer dans l’enceinte parisienne. C’est précisément ce qui semble être un déséquilibre à leurs yeux que Rennes entend contester.