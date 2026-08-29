Mercato OM : Contrat, officialisation… ça s’accélère pour Paixão

L’OM voit le dossier Igor Paixão entrer dans une phase décisive alors que l’ailier brésilien aurait trouvé un accord contractuel avec Sunderland. Le club anglais doit désormais convaincre Marseille, avec une échéance fixée à lundi pour boucler l’opération.

Mercato OM : Une première étape déjà franchie dans le dossier Paixão

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Après des jours d’incertitude, tout semble bien indiquer que Igor Paixão ne devrait pas poursuivre l’aventure à l’OM. C’est en tout cas ce que laisse croire ge.globo ce vendredi. Selon le média brésilien, l’ailier droit aurait donné son accord à Sunderland pour un contrat de cinq ans. Le joueur attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

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Une information également confirmée par Carlos Mion, de Radio Cultura de Curitiba, qui apporte un détail important. « Igor Paixão, gamin de Coxa, négocie avec Sunderland ! Il sera présenté la semaine prochaine : contrat de 5 ans signé ! », a-t-il révélé. Une avancée importante, mais qui ne signifie pas encore que le transfert est bouclé. Le dernier mot appartient toujours à l’OM.

Marseille n’entend pas brader son buteur

Le principal obstacle se trouve donc désormais entre les dirigeants marseillais et leurs homologues anglais. Toujours selon ge.globo, Sunderland doit convaincre le club phocéen, qui souhaite obtenir davantage que les 35 millions d’euros déboursés il y a un an pour recruter Paixão au Feyenoord, bonus compris.

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Le dossier reste donc ouvert. Et Marseille ne semble pas disposé à brader un joueur arrivé il y a juste un an et déjà performant. Grégory Lorenzi a d’ailleurs tenté de calmer les tensions autour de cette affaire : « Il n’y a pas de bras de fer avec Sunderland (…) Nous voulons conserver nos meilleurs joueurs et nous nous battrons pour cela », avait-il répondu face aux récentes rumeurs.

Un départ qui bouleverserait l’équilibre

Igor Paixão sort d’une première saison remarquée à Marseille. Le Brésilien a participé à 42 rencontres et a contribué à 20 buts. Il s’est également montré très performant durant la préparation estivale, avant de débuter la nouvelle saison comme titulaire lors du large succès contre Strasbourg.

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Son départ, s’il se confirme, ne serait donc pas anodin pour l’OM. D’autant que le club doit déjà composer avec une équation financière délicate. Le président Stéphane Richard l’a reconnu : « On construit un effectif avec beaucoup de contraintes, qui doit nous permettre de mener deux compétitions de front. » Le mercato marseillais ressemble décidément à un numéro d’équilibriste.

Stéphane Richard laisse toutes les portes ouvertes

Stéphane Richard a également livré sa position sur l’avenir de Paixão. « Tout le monde a envie de garder Paixao, moi le premier », a-t-il expliqué après la cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europe, avant d’ajouter : « Si on peut garder Igor, on sera très heureux. Si ce n’est pas possible, il faut envisager ce cas ».

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Ces propos illustrent parfaitement la situation. Marseille aimerait conserver son joueur, mais doit aussi tenir compte de ses contraintes économiques et de la nécessité de remodeler son effectif. Sunderland, de son côté, semble avoir gagné une bataille avec l’accord du joueur. Il lui reste désormais la plus difficile : convaincre l’OM avant lundi.