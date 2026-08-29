Mercato FC Nantes : Contrat, visite médicale… C’est bouclé pour Balthazar

Le FC Nantes a trouvé un accord avec le Red Star pour le transfert de Balthazar Pierret, moyennant une indemnité proche d’un million d’euros. Le milieu de 26 ans doit désormais rejoindre les Canaris avec une visite médicale déjà programmée.

Mercato FC Nantes : Balthazar Pierret arrive chez les canaris

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Le dossier Balthazar Pierret a franchi une étape décisive chez les canaris. Vendredi, L’Équipe a révélé que le FC Nantes et le Red Star ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert du milieu français, autour d’un million d’euros.

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L’information avait été précédée par Le Parisien, qui évoquait déjà un accord imminent entre les deux clubs. L’insider journaliste Mohamed Toubache-Ter a même indiqué dans la soirée que la visite médicale est programmée dimanche et avec un engagement de trois saisons prévu.

Poirier retrouve un joueur qu’il connaît

Pour Grégory Poirier, l’opération possède une dimension particulière. Le nouvel entraîneur nantais connaît Balthazar Pierret pour l’avoir dirigé au Red Star. Cette proximité sportive peut faciliter son intégration dans un groupe que le technicien doit rapidement remettre sur les rails après un début de saison chaotique en Ligue 2.

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Le joueur possède aussi une expérience qui dépasse largement les frontières de la Ligue 2. Après Quevilly-Rouen, il avait rejoint Lecce en Serie A avant de revenir en France au Red Star en janvier 2026. Le club audonien avait alors présenté Pierret comme un milieu complet, capable d’apporter « combativité, intelligence de jeu et exigence ».

Un milieu qui ne vient pas les mains vides

Les chiffres de Balthazar Pierret en Ligue 2 la saison dernière dessinent le portrait d’un joueur actif dans les duels et impliqué dans le travail défensif. Il affichait notamment 81,7 % de précision dans ses passes, 3,37 tacles et 6,32 récupérations par 90 minutes. Son passage en Italie constitue également un élément important.

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Pierret avait disputé 30 rencontres de Serie A avec Lecce avant son retour en France. Depuis le début, il a fait du FC Nantes sa destination privilégiée. Selon Sacha Tavolieri, « le milieu de terrain français voulait vraiment rejoindre les Canaries sous la houlette de Grégory Poirier. Il a refusé des clubs de Serie A ». Reste maintenant à réussir dans une équipe nantaise en pleine crise.