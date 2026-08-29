Mercato ASSE : revirement possible pour Davitashvili et Stassin

‎L’ASSE pourrait finalement conserver Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin au terme du mercato estival, malgré les incertitudes qui entourent leur avenir. La direction stéphanoise reste ouverte à un départ, mais uniquement si les conditions financières exigées sont réunies.

‎‎Mercato ASSE : Le scénario change à Saint-Étienne

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‎‎Le mercato de l’ASSE réserve encore quelques rebondissements. Alors que les noms de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin circulent depuis plusieurs semaines parmi les possibles partants, leur maintien dans le Forez apparaît désormais comme une véritable possibilité.

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Bien que ouvert aux discussions pour ses deux attaquants, Kilmer Sports n’entend pas céder ses deux éléments offensifs à n’importe quel prix. Une position qui pourrait considérablement modifier la fin du marché stéphanois.

‎‎Deux joueurs, une porte de sortie étroite

‎‎Davitashvili et Stassin ne seraient donc pas considérés comme totalement intransférables. Leur départ reste envisageable, mais la direction veut garder la main sur les négociations. En clair, une proposition jugée insuffisante ne suffira pas à faire plier Saint-Étienne. ‎Le cas de Stassin est particulièrement révélateur.

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‎L’attaquant belge est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028 et avait inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 lors de la saison précédente. Les deux attaquants ne seront cependant autorisés à partir que si les clubs intéressés s’alignent sur les exigences financières

‎Le précédent Stassin pèse lourd

‎‎La fermeté stéphanoise ne sort pas de nulle part. Lors du précédent mercato, une proposition proche de 30 millions d’euros avait été refusée pour Lucas Stassin. Le message envoyé aux prétendants est donc limpide : l’AS Saint-Etienne n’a aucune intention de brader un actif majeur.

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‎‎Cette saison encore, le Belge et Davitashvili constituent deux pièces importantes du secteur offensif. Stassin apporte sa présence dans la surface, tandis que l’international géorgien offre davantage de mobilité et de percussion. Leur conservation donnerait à Ian Cathro deux arguments offensifs supplémentaires dans la quête de la remontée en Ligue 1.

‎‎Le temps joue désormais contre les prétendants

‎‎Le véritable enjeu réside dans le calendrier. Plus le mercato approche de son terme, plus les clubs intéressés doivent agir rapidement s’ils veulent réellement arracher l’un des deux joueurs aux Verts.

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‎‎Pour l’AS Saint-Etienne, le choix est finalement assez simple : vendre au prix souhaité ou conserver. Et cette seconde option ne serait plus une menace théorique. Elle pourrait devenir la réalité du marché stéphanois.