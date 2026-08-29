Mercato OM : Brésil, Italie… ça chauffe pour Emerson Palmieri

L’OM pourrait voir Emerson Palmieri quitter le club lors de cette fin de mercato estival. Le latéral gauche de 32 ans est suivi en Italie, tandis que Santos travaille également sur un possible retour au Brésil.

‎‎Mercato OM : Santos rêve d’un retour d’Emerson Palmieri au Brésil

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‎‎Emerson Palmieri est au cœur d’un véritable duel à distance entre l’Europe et le Brésil. Selon le média brésilien ge.globo, Santos a ouvert des discussions pour rapatrier son ancien joueur, mais le coût de l’opération constitue déjà un sérieux obstacle. Le club brésilien doit surtout composer avec une situation financière délicate.

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‎‎ Au sein de la direction, on considère les exigences liées au transfert trop importantes. De son côté, Emerson Palmieri privilégierait encore une aventure européenne. Le dossier est donc loin d’être bouclé et, comme souvent sur le marché, l’envie et les finances ne jouent pas toujours dans la même équipe.

‎‎La Juventus avance pour Palmieri‎

‎Le Brésil n’est toutefois pas la seule destination possible. D’après les informations rapportées par ge et les informations de Cesar Merlo, la Fiorentina et la Juventus ont manifesté leur intérêt pour le défenseur marseillais. Le journaliste Santi Aouna indique également que la Juventus s’est renseignée auprès de l’OM sur les conditions d’un éventuel transfert.

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‎‎Cette piste italienne possède une logique sportive évidente. Emerson Palmieri connaît parfaitement la Serie A après ses passages à Palerme et à l’AS Roma, avant de poursuivre sa carrière à Chelsea, Lyon, West Ham puis Marseille. Une éventuelle proposition turinoise pourrait donc séduire un joueur qui souhaite, pour l’instant, rester en Europe.

‎‎Marseille doit aussi penser aux finances

‎‎Pour l’OM, l’équation est différente. Le club cherche à réaliser des ventes durant cette période afin de générer des ressources, tandis que Emerson Palmieri ne dispose plus que d’une année de contrat. Marseille se retrouve donc dans une position où une sortie pourrait avoir du sens économiquement.

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‎‎Le joueur reste néanmoins intégré à l’effectif olympien. Le site officiel de l’OM le référence toujours parmi les défenseurs de l’équipe première. La saison passée, il a disputé 37 rencontres avec Marseille et a commencé le nouvel exercice comme titulaire, preuve que son départ n’est pas une nécessité purement sportive.

‎‎Le compte à rebours est lancé

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‎‎Le calendrier pourrait accélérer les choses. Les principales fenêtres européennes doivent fermer la semaine prochaine et, sans accord en Europe, l’hypothèse Santos pourrait reprendre de la vigueur. Pour le moment, aucune des pistes évoquées ne signifie qu’un transfert est conclu ou proche d’être conclu.