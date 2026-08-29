Mercato PSG : l’Atlético recale Paris pour Marc Pubill

‎Le PSG a tenté de se positionner sur Marc Pubill ces derniers jours du mercato, mais l’Atlético de Madrid aurait fermé la porte à un départ de son défenseur. Paris doit donc poursuivre ses recherches pour renforcer son secteur défensif avant la fermeture du marché.

‎‎Mercato PSG : Le dossier Pubill se referme devant Paris

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‎‎Le PSG continue de chercher une solution en défense et a exploré plusieurs pistes espagnoles. Selon PSG Inside Actus, le club parisien s’est notamment intéressé à Marc Pubill, mais l’Atlético de Madrid aurait opposé son veto au départ de son joueur. ‎L’information intervient alors que le temps presse sérieusement.

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Paris aurait déjà rencontré plusieurs refus, les clubs sollicités étant peu enclins à se séparer d’un élément important aussi tard dans le mercato. Pour Pubill, aucune offre officielle du PSG ni montant précis d’une éventuelle proposition parisienne n’a été communiqué à ce stade.

‎‎Pubill, un pari devenu difficile

‎‎Le profil de l’Espagnol explique forcément l’intérêt parisien. Âgé de 23 ans, Marc Pubill mesure 1,90 m et peut évoluer comme latéral droit, mais également dans l’axe. L’Atlético présente d’ailleurs officiellement le joueur comme un défenseur « polyvalent, très physique » capable d’occuper plusieurs fonctions.

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‎‎Surtout, le joueur n’est pas un simple élément de complément dans la capitale espagnole. Recruté en provenance d’Almería en 2025, il avait signé jusqu’en 2030. Sur ses deux dernières saisons, il a accumulé 63 rencontres avec Almería, pour deux buts et huit passes décisives avant son arrivée à Madrid.

‎‎Paris doit déjà regarder ailleurs

‎‎Ce refus complique encore la mission du Paris SG. Le club cherche également d’autres solutions et le nom de Javi Rodríguez, défenseur du Celta Vigo, apparaît dans les recherches évoquées par PSG Inside Actus. Mais contrairement au dossier Pubill, rien ne permet actuellement d’affirmer qu’une proposition concrète a été transmise au Celta.

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‎‎Le contexte est donc particulièrement tendu. Marc Pubill est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en juin 2030, ce qui place les Colchoneros en position de force dans les discussions. Paris devra convaincre un vendeur réticent ou changer rapidement de cible. À quelques heures de l’échéance, chaque minute compte.