OM : Le bilan accablant de McCourt après 10 ans à Marseille

‎Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, Frank McCourt atteint aujourd’hui le cap des dix années à la tête du club. Et ce avec un bilan sportif contrasté et une situation financière qui continue de susciter des interrogations.

‎‎OM : Une décennie qui laisse un goût d’inachevé

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‎‎Le constat est implacable sur le plan sportif. Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM affiche une quatrième place moyenne en Ligue 1, avec quatre podiums et trois qualifications en Ligue des champions. Mais le club n’a jamais franchi le moindre tour à élimination directe dans la prestigieuse compétition européenne.‎

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‎Le meilleur classement reste une deuxième place, obtenue en Ligue 1 lors des saisons 2019-2020, 2021-2022 et 2024-2025. À l’inverse, Marseille a sombré jusqu’à la huitième position en 2023-2024. En dix saisons, aucun trophée n’est venu garnir la vitrine. Même le Trophée des Champions s’est refusé deux fois aux Phocéens.

‎‎Les chiffres racontent une histoire plus froide

‎‎L’instabilité institutionnelle saute également aux yeux. Onze entraîneurs et quatre présidents se sont succédé depuis l’arrivée du propriétaire américain. Un drôle de manège pour un club qui aspire régulièrement à jouer les premiers rôles en France. Le bilan européen offre toutefois quelques éclaircies.

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‎‎L’OM a atteint une finale et une demi-finale de Ligue Europa, ainsi qu’une demi-finale de Ligue Europa Conférence. Mais en Ligue des champions, aucune campagne n’a débouché sur un huitième de finale. Et Marseille n’a jamais réussi à disputer deux éditions consécutives de la C1 durant cette période.

‎Une difficulté financière qui ne passe pas inaperçue

‎‎La situation financière constitue désormais le dossier le plus brûlant. Dans sa vidéo « OM : la ruine », publiée le 5 août 2026, Romain Molina affirme que le club devrait réaliser près de 150 millions d’euros de ventes avant le 30 juin 2027. Cette donnée n’a pas été confirmée officiellement par l’Olympique de Marseille, contraint de se mettre en règle vis-à-vis de la DNCG et de l’UEFA.

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‎‎Le journaliste estime par ailleurs que Frank McCourt a injecté entre 700 et 800 millions d’euros depuis son arrivée pour absorber les pertes du club. L’Équipe a d’ailleurs révélé qu’en 2026, le propriétaire américain avait encore apporté environ 120 millions d’euros, après 94,5 millions l’année précédente.

‎‎McCourt toujours là, mais plus question de tout payer

‎‎Le paradoxe est saisissant. Alors que les critiques se multiplient, le propriétaire américain continue de soutenir financièrement l’Olympique de Marseille. En 2026, son entourage a confirmé une enveloppe globale de 120 millions d’euros destinée à combler les pertes.

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‎‎Dans le même temps, La Minute OM rapporte que McCourt reste « pleinement engagé » et souhaite désormais que chacun « aille dans le même sens et fasse des efforts ». Le message traduit un changement de ton : le propriétaire ne veut manifestement plus être le seul à porter le poids économique du projet.