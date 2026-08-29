© Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’Oliver Braude à Marseille ?

Oliver Braude attise les convoitises des dirigeants de l’OM en cette fin de mercato estival. Le latéral norvégien pourrait débarquer à Marseille.

Mercato OM : Oliver Braude vers Marseille cet été ?

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Bloqué financièrement, l’OM s’active pour s’offrir quelques renforts moins coûteux cet été. Le club cible le latéral norvégien Oliver Braude. Pour finaliser ce recrutement estival, Marseille doit d’abord vendre.

Sans deux ou trois ventes, le mercato reste totalement gelé. Mais les choses bougent enfin. L’AS Roma négocie activement le transfert de Leonardo Balerdi. De son côté, Igor Paixão se rapproche à grands pas de la Premier League.

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Ces départs imminents redonnent de l’air au directeur sportif. Grégory Lorenzi cherche des renforts capables de progresser rapidement. Oliver Braude peut faire le job à Marseille. Ce jeune latéral droit de 22 ans évolue au SC Heerenveen, son club formateur. Plusieurs équipes le convoitent en cette fin de mercato. Selon le spécialiste du mercato Sander de Vries, l’OM cible le jeune roc.

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Marseille temporise pour l’instant. Aucune offre officielle n’a été transmise au club néerlandais. Olivier Braude figure tout en haut de la liste de Lorenzi dès que la DNCG donnera son feu vert. La presse hollandaise évoque un intérêt très vif. Le crack norvégien est lié au club pour encore une saison. Cette fin de contrat proche force les dirigeants néerlandais à écouter les propositions. L’OM observe la situation de près, sans se précipiter. Le Norvégien vaut 5 millions d’euros sur Transfertmarkt.