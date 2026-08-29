Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Dylan Durivaux

Le FC Nantes devra finalement regarder ailleurs. Courtisé ces derniers jours par les Kita, Dylan Durivaux ne devrait pas quitter le Red Star.

Mercato FC Nantes : C’est terminé pour la piste Dylan Durivaux

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Dylan Durivaux ne rejoindra pas la Loire-Atlantique. Cible prioritaire du nouvel entraîneur du FC Nantes Grégory Poirier, le défenseur central reste finalement au Red Star cette saison, d’après les informations diffusées par le suiveur francilien Mohamed TER, qui a posté sur X « Dylan Durivaux devrait normalement rester au #RedStar !! ». Passé par le centre de formation de l’ASSE entre 2013 et 2019, le joueur préfère poursuivre son aventure à Saint-Ouen.

Dylan Durivaux devrait normalement rester au #RedStar !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 28, 2026

Un vrai soulagement pour le club audonien. Arrivé au club à l’été 2024 après une étape à Niort, Dylan Durivaux s’est vite imposé comme un pilier de l’effectif. Il a d’ailleurs disputé l’intégralité des 34 matchs du dernier exercice. Régulier, polyvalent et plusieurs fois élu joueur du mois par ses supporters, Durivaux demeure sous contrat jusqu’en juin 2027.

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Grégory Poirier souhaitait retrouver plusieurs de ses anciens protégés en s’installant sur le banc nantais. Mais si l’intérêt pour des éléments comme Balthazar Pierret ou Ryad Hachem a animé l’été, le dossier Durivaux est désormais clos.

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Titulaire lors des trois premières journées du championnat de Ligue 2, le joueur a même participé début août au succès de son équipe (1-0) face à Nantes. Les dirigeants nantais ont donc définitivement tourné la page : c’est désormais son coéquipier de la défense audonienne, Bradley Danger, qui se rapproche du FC Nantes.