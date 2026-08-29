ASSE : Le groupe de Saint-Etienne s’étoffe avant Dijon FCO

Le groupe de l’ASSE commence à s’étoffer avant Dijon FCO, grâce au retour progressif des blessés. Cependant, leur retour en Ligue 2 ne sera pas précipité.

ASSE : Chico Lamba et Nadir El Jamali à l’entraînement collectif

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L’ASSE n’est pas encore au complet en ce début de saison. Des joueurs majeurs de la saison dernière, dont Ben Old, Mahmoud Jaber et Chico Lamba, mais aussi Nadir El Jamali (19 ans), n’ont pas encore fait d’apparition dans le groupe en Ligue 2.

Sur les images publiées par le club sur son site internet, les deux derniers sont présents à l’entraînement collectif. Absent depuis avril dernier en raison d’une blessure musculaire, le défenseur portugais retouche le ballon et a des contacts avec ses coéquipiers. Son retour progressif semble se dérouler sans souci.

C’est également le cas du jeune milieu offensif formé à l’AS Saint-Etienne. Souffrant de douleurs au genou et opéré pour lui retirer un corps étranger en février 2026, il a retrouvé le groupe stéphanois. Comme Chico Lamba, Nadir El Jamali voit donc le bout du tunnel.

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Cependant, il est encore tôt pour annoncer leur retour en Ligue 2. Le staff technique ne précipitera pas leur retour à la compétition, surtout celui du Portugais. Remis d’une blessure aux adducteurs, puis d’une autre à la jambe, il avait été victime d’une rechute qui avait mis fin à sa saison.

Le défenseur recruté à l’Arouca FC, au Portugal, s’était imposé dans l’équipe d’Eirik Horneland (ex-coach de l’ASSE) grâce à sa présence physique (1,90 m), ainsi qu’à son sens de l’anticipation et à sa domination dans le domaine aérien, avant d’être freiné par des pépins physiques.

Talentueux et doté de qualités techniques remarquables, Nadir El Jamali pourrait être une option supplémentaire pour Ian Cathro à la place de Jakob Breum. Victime d’une alerte à la cuisse samedi dernier face à Grenoble, la recrue estivale danoise s’entraîne encore individuellement. Il devrait manquer le déplacement à Dijon, lundi.

Quant à la pépite stéphanoise, son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2029, le 11 août dernier, alors qu’il n’a plus joué avec les Verts depuis début février 2026.

Retour en Ligue 2 repoussé pour Jaber, Ben Old en approche

Annoncé la semaine dernière et finalement absent du groupe contre le GF38, le retour de Mahmoud Jaber est également attendu. D’après Peuple-Vert, « le staff médical de l’ASSE avait certainement préféré jouer la carte de la prudence ».

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Absent depuis janvier 2026 à cause d’une blessure aux adducteurs, le milieu international israélien (14 sélections) était revenu en avril, lors de la 30e journée de Ligue 2, avant une rechute qui avait mis fin à sa saison.

Concernant Ben Old, il est également de retour depuis le 25 août 2026. Il revient d’une blessure à la cheville (déchirure ligamentaire), contractée fin juillet lors d’un match amical de préparation estivale face à Lausanne-Sport.

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