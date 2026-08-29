Mercato OL : Echec en C1, quel avenir pour Fonseca à Lyon ?

Paulo Fonseca a été interrogé sur son avenir à l’OL à la suite de l’élimination de son équipe, en barrage de la LDC. Sa réponse est floue.

Paulo Fonseca : « Mon futur n’est pas important »

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L’OL avait pour objectif principal de se qualifier pour la Ligue des champions (LDC), ce début de saison. Mais Paulo Fonseca et son équipe ont échoué en barrage face à Fenerbahçe. Ils ont perdu le match retour décisif à Lyon (1-2).

Ils se contenteront de la Ligue Europa, une compétition dans laquelle ils avaient brillé en phase de ligue la saison dernière. Cependant, l’avenir de l’entraîneur portugais à l’Olympique Lyonnais est désormais au centre des interrogations après la qualification ratée en C1 mercredi.

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Interrogé directement en conférence de presse d’avant-match, sur une éventuelle prolongation de son contrat, prenant fin en juin 2027, il est resté évasif. « Je ne sais pas », a-t-il lâché froidement, avant d’ajouter : « Nous sommes proches (avec la direction), et lorsque ce sera le moment, on parlera publiquement de cette situation ».

Selon Paulo Fonseca, ce qui importe en ce moment, c’est le match contre Le Havre AC (samedi) et la fin du mercato et non son avenir à l’OL. « Mon futur n’est pas important maintenant. J’ai un contrat et je suis ici pour réaliser un bon exercice. Je suis concentré sur le groupe, sur ce qu’on doit améliorer, ainsi que sur le mercato. Sur ce qu’il va se passer, sur les joueurs qui vont partir et ceux qui vont rester », a-t-il déclaré.

Fonseca, un bilan décevant en coupe d’Europe

Pour rappel, le coach de 53 ans a été nommé au club rhodanien le 31 janvier 2025, en remplacement de Pierre Sage. En France, il avait déjà entraîné le LOSC entre juillet 2022 et fin juin 2024.

Lors de sa première saison à Lyon, il avait fini à la 6e place de Ligue 1. La saison dernière, les Gones étaient 4es, ce qui leur vaut une place directement en phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

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En revanche, Paulo Fonseca a connu des revers en coupe d’Europe. Son équipe avait été renversée naïvement par Manchester United (4-5) en quarts de finale retour de la Ligue Europa en 2025, alors qu’elle menait (4-2).

La saison dernière, l’OL avait été éliminé dès les huitièmes de finale de la C3, par le Celta Vigo (0-2), après une excellente campagne en phase de ligue.

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Le Portugais a également été éliminé en quart de finale de la Coupe de France par le RC Lens (2-2, 4-5 aux tirs au but), le 5 mars 2026, alors que son équipe avait réussi à remonter deux buts au Lensois.