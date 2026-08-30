Mercato OM : Environ 8M€ à encaisser grâce à Ndiaye et Bakola

‎‎L’OM devrait récupérer environ 8 M€ grâce au prochain transfert de Iliman Ndiaye vers Tottenham et si Darryl Bakola quitte Sassuolo. Deux opérations qui pourraient offrir une bouffée d’air aux finances marseillaises en cette fin de mercato.‎‎‎‎

Mercato OM : Deux dossiers qui peuvent faire respirer Marseille

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‎D’après The Athletic, Tottenham s’apprête à recruter l’ancien attaquant marseillais pour environ 70 M€. Le club des Spurs aurait trouvé un accord de principe avec la direction des Toffees d’Everton, mais le transfert doit être encore finalisé. Une opération sur laquelle l’OM gardera particulièrement les yeux grandement ouverts.

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‎Lors du départ de Ndiaye vers Everton en 2024, Marseille avait conservé 10 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente. Si l’opération londonienne se conclut autour de 70 M€, le club phocéen devrait ainsi percevoir environ 5 M€. Une rentrée d’argent bienvenue, sans avoir à vendre un autre joueur de son effectif actuel. ‎

‎‎Bakola, la deuxième carte dans le jeu

‎‎‎Le dossier Darryl Bakola pourrait lui aussi réserver une bonne surprise à l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu français, né en 2007, a quitté l’OM pour Sassuolo en février 2026, où il poursuit désormais sa progression en Serie A. Le club italien avait officialisé son arrivée le 2 février. Or, la Juventus s’intéresse désormais au joueur.‎‎

⚪️⚫️⚪️⚫️ EXCLUSIVE – Juventus making moves for Darryl Bakola!



🇫🇷 After Pape Matar Sarr, Bianconeri are looking to secure another midfielder and are interested in the Frenchman from Sassuolo Calcio.



🗣️ Talks underway between the clubs.



⌛️ Stay tuned… #mercato #Juve pic.twitter.com/fSmhkctPal — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2026

Selon les informations de Sacha Tavolieri, des discussions sont engagées entre la Juventus et Sassuolo. L’OM avait négocié 10 % sur une future revente de Bakola : une transaction comprise entre 20 et 30 M€ pourrait donc rapporter environ 2 à 3 M€ aux Marseillais. Rien n’est encore signé, et c’est là toute la nuance.

‎‎‎Jusqu’à 8 M€ sans nouvelle vente à Marseille

‎‎‎Ces deux dossiers pourraient donc représenter jusqu’à environ 8 M€ pour l’OM. Une somme qui ne changera évidemment pas à elle seule la trajectoire économique du club, mais qui prend une importance particulière dans un mercato où chaque recette compte. ‎Le cas Bakola est d’autant plus intéressant que le joueur n’a que 18 ans.

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Mercato : Environ 8M€ à encaisser grâce à Ndiaye et Bakola

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Il avait déjà disputé 10 apparitions avec Marseille avant son départ pour l’Italie, tandis que Sassuolo lui offre désormais une nouvelle exposition au plus haut niveau italien. Le pari marseillais pourrait donc continuer à rapporter, même après le transfert initial.