Mercato OL : Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City

En quête d’un ailier pour renforcer son effectif cet été, Hull City a fait une offre juteuse à l’OL pour Malick Fofana. Sauf que le milieu offensif de 21 ans n’a pas l’intention de s’engager en faveur des Tigers, selon Foot Mercato.

Mercato OL : Malick Fofana attend une meilleure proposition

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Selon les informations de Foot Mercato, Malick Fofana a dit non à un club de Premier League qui le convoite depuis plusieurs jours. À trois jours de la fin du mercato estival, Malick Fofana est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Mais les prétendants se multiplient pour l’ailier belge et le club Rouge-et-Bleu, en difficulté financière, n’est pas certain de le garder d’ici mardi soir. En attendant, l’ailier belge est à l’écoute des offres et a pris une décision forte puisqu’il a décidé, selon Foot Mercato, de dire non à Hull City.

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Le numéro 11 lyonnais désire rejoindre un club plus huppé qu’Hull City. Ces derniers jours, Sunderland a fait part de son intérêt, alors que ses agents l’ont proposé à Arsenal. Les dernières heures du mercato promettent d’être animées autour de Fofana, lui qui est au cœur du feuilleton de l’été à l’Olympique Lyonnais.

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❌️ Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City.



❗️ L’ailier de l’OL espère rejoindre un club de plus grande envergure.



👀 Intérêt de plusieurs clubs, dont Sunderland. Ses agents l’ont également proposé à plusieurs clubs, dont Arsenal. pic.twitter.com/jUctxZ7CYf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026

L’agent de Fofana a contacté Arsenal

« Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City. L’ailier de l’OL espère rejoindre un club de plus grande envergure. Intérêt de plusieurs clubs, dont Sunderland. Ses agents l’ont également proposé à plusieurs clubs, dont Arsenal », explique le journaliste Santi Aouna.

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Affaire à suivre donc dans ces 48 dernières heures du mercato, mais hors de question pour Malick Fofana d’accepter la première offre venue et de rejoindre un club qu’il ne juge pas suffisamment attractif sur le plan sportif, comme cela semble donc être le cas d’Hull City. Reste à voir si la proposition de Sunderland lui fera plus d’effet ou si l’ailier de l’Olympique Lyonnais exigera une offre d’un club du calibre d’Arsenal, par exemple, pour quitter les Gones.

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De son côté, le club rhodanien attend entre 35 et 40 millions d’euros bonus compris pour laisser partir celui qui reste par ailleurs dans le viseur de l’AS Roma en Italie.