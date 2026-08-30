Mercato PSG : Et si Paris tentait le coup Karim Benzema ?

L’histoire tourne déjà court entre Karim Benzema et Al-Hilal après une résiliation à l’amiable de son contrat annoncée. Alors que l’attaquant français pourrait poursuivre sa carrière ou prendre sa retraite, un retour en France, notamment au PSG, apparaît comme une hypothèse spectaculaire.

‎‎Mercato PSG : Benzema, le départ qui relance forcément les spéculations

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Six mois seulement après son arrivée, Karim Benzema va déjà reprendre ses valises et quitter Al-Hilal. Selon Fabrizio Romano, l’ancien joueur du Real Madrid a décidé de ne pas poursuivre son aventure au sein du club. Les deux parties négocient d’ailleurs la résiliation à l’amiable du contrat du joueur.

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Le journaliste italien précise que l’ancien Ballon d’Or annoncera prochainement sa décision concernant la suite de sa carrière tout en évoquant deux possibilités : la retraite ou la poursuite de l’aventure en Arabie saoudite. Pour l’heure, aucun élément ne permet donc d’affirmer que Benzema envisage de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais son nouveau statut change forcément la donne et offre une opportunité au club francilien.

‎‎Et si Benzema s’offrait un dernier challenge à Paris ?

Très actif sur le mercato cet été, le PSG s’est offert quelques renforts offensifs avec notamment l’arrivée du champion du monde espagnol Ferran Torres en attaque. Aux dernières nouvelles, Luis Campos, le directeur sportif, et son équipe continuent d’étudier différentes options sur le mercato pour d’éventuelles signatures d’ici la clôture du marché. Un renfort offensif et un défensif sont annoncés.

‎‎L’idée d’un Karim Benzema sous le maillot parisien a donc de quoi faire réagir. Le Français possède toujours une immense aura et son arrivée sans indemnité de transfert pourrait, sur le papier, constituer une opération particulièrement séduisante. Mais entre une possibilité théorique et une véritable piste, il y a un monde.

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‎Avec sa nouvelle politique de recrutement, voir le double champion d’Europe signer un joueur de 38 ans pourrait bien être une grosse surprise. Surtout, son passé lyonnais rend ce scénario particulièrement délicat à imaginer. Une arrivée dans la capitale constituerait un spectaculaire changement de décor pour celui qui a longtemps incarné l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, on est encore très loin d’un tel scénario.

‎‎Des chiffres qui confirment sa grandeur

‎Malgré une fin d’aventure agitée à Al-Hilal, Karim Benzema reste statistiquement productif en Arabie saoudite. Depuis 2024, il totalise 48 buts en 76 rencontres de Saudi Pro League avec Al-Ittihad puis Al-Hilal, preuve que son efficacité devant le but n’a pas totalement disparu.

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Autre élément important : son contrat avec Al-Hilal n’est pas le seul engagement concerné. Selon Asharq Al-Awsat, le joueur dispose encore d’un contrat distinct avec la Ligue professionnelle saoudienne courant jusqu’en 2030.

‎‎Pourquoi Paris pourrait y réfléchir… sans s’emballer

‎‎Sportivement, l’hypothèse mérite au moins une réflexion. Le PSG possède déjà une attaque de très haut niveau, mais l’expérience d’un joueur de la dimension de Benzema pourrait apporter une autre dimension au vestiaire. Son jeu dos au but, sa capacité à combiner et son vécu européen restent des arguments considérables.

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Attaquant très mobile, il a un profil qui colle parfaitement avec le jeu de Luis Enrique. ‎Pourtant, l’âge, les exigences salariales potentielles et surtout l’incertitude sur ses intentions rendent le dossier extrêmement fragile. Le principal intéressé pourrait tout simplement choisir de raccrocher les crampons. Et dans ce cas, Paris n’aurait même pas le temps de sortir le stylo.