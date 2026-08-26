Mercato PSG : Quentin Ndjantou à Rennes, offensive lancée

Un nouveau départ se profile au PSG avec Quentin Ndjantou. Le Stade Rennais aurait récemment contacté la direction parisienne pour discuter d’un transfert du jeune attaquant.

Mercato : Le Stade Rennais contacte le PSG pour Quentin Ndjantou

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Le Stade Rennais s’active pour renforcer son secteur offensif en cette fin de mercato. L’entraîneur Franck Haise désire surtout de compenser le départ de Breel Embolo. Il explore plusieurs options. Et l’une d’entre elles mène tout droit vers la capitale.

Le compte spécialisé PSG Inside Actu assure que le club breton a récemment pris des renseignements en d’attirer Quentin Ndjantou. L’ailier gauche français est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Il sort d’une saison prometteuse dans la capitale – 4 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres – avant d’être freiné par une blessure.

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Ses performances avec le PSG ont fait grimper sa cote en flèche sur le marché européen. Outre Rennes, Le Havre et Toulouse surveillent la situation de Quentin Ndjantou. Tout comme plusieurs écuries venues d’Allemagne, Espagne et Italie. Cette forte concurrence complique la tâche aux Bretons.

Une condition fixée son départ du Paris Saint-Germain

La direction du Paris SG reste jusqu’ici inflexible quant à l’avenir de sa pépite Quentin Ndjantou. Elle écarte tout transfert définitif pour son joueur de 19 ans. Seul un prêt sec sans option d’achat est envisageable pour lui permettre de bénéficier de plus de temps de jeu sous d’autres cieux.

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Il reste à savoir si cette condition sera acceptée par le SRFC. « L’hypothèse privilégiée pourrait donc être celle d’un prêt, afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu, enchaîner les rencontres et poursuivre sa progression au plus haut niveau », ajoute la source. La course contre la montre est lancée pour les derniers mouvements estivaux.