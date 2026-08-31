Mercato PSG : Une dernière offensive pour Guéla Doué

‎‎‎Le PSG pourrait revenir à la charge pour Guéla Doué dans les dernières heures du mercato, malgré la préférence affichée du défenseur pour le Bayer Leverkusen. Le club parisien doit surtout agir vite, alors que Strasbourg réclamerait environ 35 millions d’euros.

‎‎Mercato PSG : Paris prêt à détourner Guéla Doué de Leverkusen ?

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‎‎Le mercato entre dans sa phase la plus nerveuse. D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain continue d’explorer les possibilités pour renforcer sa défense et pourrait tenter une nouvelle approche pour Guéla Doué. ‎La situation est toutefois loin d’être favorable aux Parisiens.

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À ce stade du marché, les clubs vendeurs disposent d’un argument de poids : le temps. Vendre un défenseur à quelques heures de la clôture signifie souvent devoir lui trouver un remplaçant dans l’urgence. De quoi rendre les négociations particulièrement tendues.

‎‎Le choix du joueur complique sérieusement l’opération

‎‎Le principal obstacle se trouve désormais du côté du joueur. Selon Sacha Tavolieri, Guéla Doué a choisi le Bayer Leverkusen. L’arrière droit international ivoirien aurait privilégié le club allemand en raison de la perspective d’y obtenir davantage de temps de jeu et une place de titulaire.

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‎‎Toujours selon le journaliste belge, un accord entre Strasbourg et Leverkusen serait attendu autour de 35 millions d’euros. Le PSG conserve donc une possibilité théorique, mais il lui faudrait convaincre rapidement un joueur qui aurait déjà arrêté sa préférence. Autant dire que Paris ne joue plus une partie tranquille.

‎‎Un dossier défensif devenu une course contre la montre

‎‎Cette piste intervient alors que le PSG cherche toujours à renforcer son secteur défensif. Les alternatives se réduisent et les dernières heures du mercato rendent chaque discussion plus délicate. Le club doit donc arbitrer entre accélérer sur Guéla Doué ou se tourner vers une autre solution encore disponible.

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‎‎Le facteur financier pourrait également peser. Avec une opération annoncée proche de 35 millions d’euros, Paris devrait mesurer l’intérêt sportif d’un tel investissement tout en tenant compte de la volonté du joueur. Dans ce genre de dossier, quelques heures peuvent suffire à transformer une ouverture en porte définitivement verrouillée.‎

‎Campos face à une dernière fenêtre de tir

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‎‎Pour Luis Campos et la direction parisienne, le dossier Guéla Doué ressemble ainsi à une ultime tentative dans un marché défensif devenu particulièrement fermé. La marge de manœuvre est étroite, mais Paris dispose encore d’un levier : sa capacité à revenir rapidement avec une proposition concrète.