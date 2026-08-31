Mercato Stade Rennais : Rennes refuse 35 M€ pour Aït Boudlal

‎‎‎Le Stade Rennais a repoussé une nouvelle proposition de Fulham pour Aït Boudlal, cette fois estimée à 35 millions d’euros bonus compris. Le club breton souhaite conserver son jeune défenseur marocain et travaille toujours sur une prolongation de son contrat.

‎‎Mercato Stade Rennais : Fulham revient à la charge pour Aït Boudlal

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‎‎Le dossier Aït Boudlal prend une nouvelle tournure. Après une première offensive évaluée à 28 millions d’euros, Fulham aurait augmenté sa proposition pour tenter de faire plier le Stade Rennais, selon Onze Mondial. Mais les dirigeants bretons n’ont pas changé de position.

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‎Pour cette nouvelle tentative, l’offre anglaise atteint désormais 35 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable pour un défenseur de 20 ans, mais manifestement encore insuffisante aux yeux du club rennais pour le faire déménager de la Bretagne.

‎‎Haise compte toujours sur son jeune défenseur

‎‎Cette fermeté n’est pas seulement financière. Franck Haise considère Aït Boudlal comme une pièce de son projet sportif. Le technicien rennais avait d’ailleurs été très clair sur l’avenir du Marocain : « Il est là, bien là, il a deux ans de contrat et on compte sur lui », a-t-il martelé.

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‎‎Le message est difficile à interpréter autrement. Le Stade Rennais ne cherche pas activement à se séparer de son défenseur. Et même si les sollicitations de Premier League deviennent de plus en plus insistantes, le club breton entend garder la main sur le dossier.‎

‎Une valeur qui grimpe, un contrat à sécuriser

‎‎Aït Boudlal est actuellement lié au Stade Rennais jusqu’en 2028. Le défenseur a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, avec deux buts à la clé. ‎Le club souhaite désormais prolonger son bail.

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‎ Cette volonté est loin d’être anodine : en sécurisant son jeune défenseur, Rennes pourrait soit consolider sa charnière pour plusieurs saisons, soit se donner davantage de poids lors de futures négociations. Le montant de 35 millions d’euros pourrait donc ne pas constituer le dernier épisode de ce feuilleton.

‎‎Rennes joue la carte de la stabilité

‎‎Le choix rennais s’explique aussi par le chantier défensif de Franck Haise. Le directeur sportif Loïc Désiré a expliqué que le club voulait disposer d’un effectif suffisamment étoffé pour jouer à la fois la Ligue 1 et la Ligue Europa.

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‎‎Dans ce contexte, perdre Aït Boudlal à quelques heures de la fermeture du mercato obligerait Rennes à trouver rapidement une solution de remplacement. Le risque sportif est réel. Pour l’heure, le club préfère donc garder son jeune défenseur plutôt que de céder à une proposition qui, aussi séduisante soit-elle, ne correspond pas encore à ses exigences.