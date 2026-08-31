Mercato PSG : Accord entre Ousmane Dembélé et Al-Khelaïfi !

D’après L’Équipe et Canal+, Ousmane Dembélé va prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Nasser Al-Khelaïfi a réussi à convaincre la star française de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé va prolonger

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Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 50 millions d’euros, Ousmane Dembelé entame sa quatrième saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et l’aventure pourrait encore se poursuivre entre les deux parties. Ce lundi, le journal L’Équipe explique que malgré des approches, de clubs saoudiens notamment, l’international français a fini par trouver un accord avec la direction parisienne.

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« Accord qui satisfait tout le monde, Paris ayant respecté sa volonté de ne pas faire monter ses engagements contractuels trop haut. La signature n’est pas encore effective, mais prévue dans les prochaines semaines », assure le quotidien sportif.

Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a confirmé l’information, déclarant notamment : « Ousmane Dembélé va prolonger son contrat de deux années supplémentaires. » Déjà lié au Paris SG jusqu’en juin 2028, le Ballon d’Or 2025 pourrait donc rester à Paris jusqu’en 2030. Totalement concentré sur le mercato estival 2026, le PSG n’a pas pris le temps d’officialiser tous les accords bouclés en coulisses.

Après le mercato estival viendra le temps des annonces officielles. Ces derniers mois, Luis Campos a bouclé d’importants accords pour des prolongations de contrat. Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu ou encore l’entraîneur Luis Enrique ont tour à tour trouvé des terrains d’entente pour verrouiller leur avenir à Paris.

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D’ici quelques jours, après le mercato, le club de la capitale devrait donc procéder à une opération de communication pour officialiser toutes ces signatures. C’était une tendance forte, avant même le début de la Coupe du monde.