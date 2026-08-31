Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée d’Oumar Konaté à Nantes

L’attaquant ivoirien, Oumar Konaté se rapproche du FC Nantes. Les négociations sont en cours entre les dirigeants nantais et l’AS Monaco.

Mercato FC Nantes : Oumar Konaté arrive

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Un jeune talent monégasque s’apprête à poser ses valises en Loire-Atlantique. Le FC Nantes touche au but pour Oumar Konaté, selon les infirmations de Sacha Tavolieri. En quête d’un renfort offensif pour se donner de l’air, le club nantais fonce sur le buteur ivoirien.

La situation est urgente à Nantes. Après un début de saison compliqué, Grégory Poirier veut renforcer son secteur offensif. L’entraîneur nantais attend des recrues capables d’apporter davantage de solutions et de relancer une équipe en manque de confiance. Son offensive portera bientôt ses fruits.

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L’accord entre Monaco et Nantes touche à sa fin autour d’un prêt d’une saison pour l’attaquant ivoirien de 19 ans. Sacha Tavolieri confirme l’avancée des négociations. Désireux de cumuler du temps de jeu, Oumar Konaté accepte de descendre d’un cran vers la Ligue 2. Monaco compte sur cette expérience pour le voir grandir puis revenir plus fort. Konaté a déjà joué deux matchs cette saison sous le maillot monégasque.

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L’opération s’annonce rentable pour tout le monde. L’avant-centre pourrait fouler la pelouse de La Beaujoire dès lundi prochain contre Nancy, une occasion idéale pour séduire ses nouveaux supporters. Nantes doit gagner pour fuir la zone rouge. Le club de l’Erdre doit encore renforcer son effectif, et ce possible prêt en provenance de Monaco pourrait être l’une des opérations importantes de cette dernière ligne droite.