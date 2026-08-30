Mercato PSG : Campos a tout tracé pour remplacer Barcola

‎‎‎Le PSG prépare déjà l’après Bradley Barcola, dont le départ vers Liverpool aurait été conclu pour 140 millions d’euros. Luis Campos étudie notamment deux pistes lyonnaises pour maintenir la vitesse et la profondeur de l’attaque parisienne.

‎‎Mercato PSG : Le plan de Campos pour l’après Barcola

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Bradley Barcola vit ses dernières heures en tant que joueur du PSG. Le jeune ailier est en route pour Liverpool et à Paris, une réflexion est menée par Luis Campos pour compenser son départ. Mika Godts est déjà présenté comme une solution, mais le conseiller sportif parisien souhaiterait conserver davantage de possibilités dans le secteur offensif.

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‎‎Le dossier pourrait donc réserver une surprise. Deux joueurs de l’OL sont cités d’après Livefoot : Adil Hamdani, âgé de seulement 17 ans, et Malick Fofana. Le premier impressionne avec les jeunes Lyonnais, tandis que le second possède déjà une expérience plus importante au plus haut niveau.

‎‎Une vitesse que Paris veut préserver

‎‎Le départ de Barcola laisserait surtout un vide dans la capacité à attaquer les espaces. Campos chercherait ainsi un profil capable d’apporter cette explosivité qui permet au Paris Saint-Germain de Luis Enrique de déséquilibrer les défenses regroupées.

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‎‎La situation reste toutefois à préciser. Rien ne permet encore d’affirmer qu’un des deux Lyonnais rejoindra Paris. Le média avance simplement que les deux pistes sont étudiées, dans un marché où les dernières heures peuvent parfois transformer une simple réflexion en opération spectaculaire.

‎‎Le contexte qui change tout

‎‎Le montant annoncé pour Barcola, soit 140 millions d’euros, donne au PSG une marge financière considérable pour envisager une nouvelle opération. Surtout, l’arrivée déjà évoquée de Mika Godts ne règle pas nécessairement toutes les questions liées à la succession du Français.

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‎‎Malick Fofana représente notamment un profil plus expérimenté que Hamdani. À 17 ans, ce dernier incarne davantage un pari sur l’avenir. Deux options, donc, mais deux logiques très différentes pour Campos. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on doit sans doute être ravi de l’intérêt parisien, d’autant plus que les Gones doivent vendre.