Mercato PSG : Illya Zabarnyi attendu en Angleterre

Illya Zabarnyi se dirige vers l’Angleterre. Arrivé au PSG il y a seulement un an, le défenseur central ukrainien n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et se rapproche d’un départ vers Aston Villa.

Mercato PSG : Illya Zabarnyi retourne en Angleterre

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Luis Enrique le laisse sur le banc. Privé de temps de jeu au PSG en ce début de saison 2026-2027, Illya Zabarnyi va quitter la capitale. Le défenseur ukrainien va rejoindre Aston Villa, selon les informations du journaliste Rupert Atkinson.

Sa situation était devenue intenable. Le roc de 23 ans n’entre plus dans les plans de l’entraîneur espagnol. Titulaire lors du Trophée des Champions perdu face au RC Lens (0-1), Zabarnyi n’a plus rejoué depuis. Il a suivi des tribunes ou du banc les deux premiers nuls parisiens en Ligue 1 contre Rennes (2-2) et Lille (2-2).

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Pour animer sa charnière centrale, le coach parisien préfère aligner systématiquement le duo Marquinhos-Pacho. Ce qui pousse Illya Zabarnyi à chercher un nouveau point de chute. Un an seulement après son arrivée de Bournemouth pour 63 millions d’euros, l’ancien joueur du Dynamo Kiev prépare son retour en Angleterre.

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Selon Rupert Atkinson, Zabarnyi va s’engager avec Aston Villa, quatrième du dernier exercice de Premier League. Les deux clubs négocient un prêt d’une saison. Cette transaction intègre une option d’achat obligatoire d’environ 50 millions d’euros, une somme qui permettra au PSG d’amortir l’investissement consenti l’an dernier pour un élément au statut instable.

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Aligné 26 fois en championnat la saison passée, l’international ukrainien cirait souvent le banc durant la phase finale de la Ligue des champions. Sa seule apparition notable reste une entrée en jeu à la place de Marquinhos lors de la finale disputée face à Arsenal. À Birmingham, le vainqueur de la dernière Ligue Europa cherche à renforcer son secteur défensif. Zabarnyi y remplacera Ezri Konsa, parti rejoindre les Gunners d’Arsenal.