Mercato AS Monaco : Warren Bondo ciblé, Milan fixe son prix

L’AS Monaco a ouvert des discussions avec l’AC Milan pour le transfert de Warren Bondo, milieu de terrain français de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club italien. Les dirigeants monégasques tentent de conclure l’opération avant la fermeture du mercato.

Mercato : L’AS Monaco active la piste Warren Bondo

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L’AS Monaco reste active jusqu’aux dernières heures du mercato estival. Après plusieurs mouvements réalisés cet été, les dirigeants du club de la Principauté poursuivent leur travail pour renforcer l’effectif de Filipe Luís, notamment au milieu de terrain.

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Selon les informations de Transferfeed, l’ASM a entamé des discussions avec l’AC Milan pour tenter de recruter Warren Bondo. Le milieu français de 22 ans fait partie des profils étudiés par la direction monégasque, qui cherche encore des opportunités avant la clôture du marché.

🚨 AS Monaco have opened talks with AC Milan for 22-year-old French midfielder Warren Bondo, with discussions ongoing to agree on the deal's formula.https://t.co/kJvEIRaU5f#ForzaMilan #ASMonaco #SerieA #Ligue1 — TransferFeed (@transferfeedcom) September 1, 2026

Sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur de l’AS Nancy-Lorraine disposerait toutefois d’un bon de sortie. L’AC Milan réclamait encore environ 8 millions d’euros pour son joueur durant l’été. International Espoirs français à neuf reprises, Warren Bondo est actuellement valorisé à 6 millions d’euros par Transfermarkt.

Une forte concurrence à Milan

Arrivé à Milan en février 2025 en provenance de Monza pour un montant estimé à 10 millions d’euros, Warren Bondo n’a pas réussi à s’imposer durablement dans un secteur de jeu particulièrement dense.

La présence de joueurs comme Luka Modric, Adrien Rabiot, Samuele Ricci, Ardon Jashari, Youssouf Fofana ou encore Ruben Loftus-Cheek a fortement réduit ses perspectives de temps de jeu. Le milieu français n’avait d’ailleurs pas été retenu pour le stage de préparation du club italien, un signe supplémentaire de son statut incertain.

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Cette situation a attiré plusieurs prétendants. En Italie, Sassuolo a intensifié les contacts avec les dirigeants milanais, tandis que Monza s’est également renseigné sur un éventuel retour du joueur. En France, Lille, Lens et le Stade Rennais suivent aussi le dossier. Stuttgart et Everton ont également manifesté leur intérêt.

Une saison pleine à la Cremonese

Pour retrouver du rythme, Warren Bondo avait été prêté la saison dernière à la Cremonese. Le Français y a enchaîné les rencontres et disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, malgré la relégation du club italien.

Cette expérience a confirmé sa capacité à évoluer régulièrement au plus haut niveau et n’a pas échappé aux recruteurs monégasques. À quelques heures de la fermeture du mercato, l’AS Monaco poursuit donc ses discussions avec l’AC Milan afin de trouver un accord sur les modalités d’un éventuel transfert.

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Le dossier Warren Bondo pourrait ainsi animer les dernières heures du marché du côté du Rocher.