Mercato OGC Nice : c’est officiel, Mohammed Amoura est Niçois !

L’OGC Nice a officialisé ce lundi l’arrivée de Mohammed Amoura en provenance de Wolfsburg, sous la forme d’un prêt. L’attaquant international algérien de 26 ans a choisi le projet des Aiglons dans les dernières heures du mercato.

Mercato : Nice boucle l’arrivée de Mohammed Amoura

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Après Elye Wahi, l’OGC Nice tient un nouveau renfort offensif. Le club azuréen a annoncé la signature de Mohammed Amoura, prêté par Wolfsburg avec une option d’achat évaluée à 20 M€. L’international algérien, qui comptabilise 47 sélections et 19 buts avec les Fennecs, était également courtisé par plusieurs clubs.

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En Ligue 1, Lyon, Marseille et Rennes avaient manifesté leur intérêt pour l’attaquant, tandis qu’Al-Sadd s’était positionné au Qatar. Malgré ces sollicitations, Amoura a finalement privilégié le projet niçois. Relégué en deuxième division allemande avec Wolfsburg la saison dernière, le joueur retrouve ainsi l’élite en rejoignant la Côte d’Azur.

Bienvenue à Nice, Mohammed Amoura. 🔴⚫ pic.twitter.com/Rm49OJKqYd — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2026

Amoura n’a pas caché son enthousiasme au moment de son arrivée : « Je connais bien la L1 et je connais bien l’OGC Nice. J’ai plein d’amis qui ont joué ici. Je sais que la saison dernière n’a pas été facile, mais je sais aussi qu’il y a toujours de grandes ambitions. J’ai aimé le discours des dirigeants et du coach. Je sais que les supporters sont chauds, j’aime ça aussi. J’espère qu’on va faire une bonne saison ! »

Un prêt avec une option d’achat de 20 M€

L’opération permet donc au Gym de disposer de Mohammed Amoura cette saison tout en conservant la possibilité de le recruter définitivement. L’option d’achat est estimée à 20 millions d’euros. Amoura arrive avec un parcours marqué par une progression régulière en Europe.

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Formé à l’ES Sétif, il a découvert le football européen au FC Lugano, où il a inscrit 17 buts en 66 rencontres entre 2021 et 2023. Il s’est ensuite révélé en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise. Lors de la saison 2023-2024, l’Algérien a marqué 22 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues, tout en remportant la Coupe de Belgique.

Un profil offensif supplémentaire pour le Gym

Ces performances avaient convaincu Wolfsburg de miser sur lui. En Allemagne, Amoura a poursuivi sa trajectoire avec 18 buts en 67 matchs, dont huit réalisations la saison dernière malgré la relégation du club. Le directeur sportif niçois Roger Ricort souligne la polyvalence de sa nouvelle recrue.

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« Mohammed est capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Il possède une grosse capacité d’accélération et de vraies qualités devant le but. Autres choses importantes : il a le sens du sacrifice et il aime le collectif. Il ne lâche jamais rien, il court énormément. C’est un vrai renfort, un joueur d’expérience. Ça nous offre un profil différent devant », a-t-il conclu.