Mercato OM : La vente de Timber échoue, voici la raison !

Alors que son transfert à Crystal Palace semblait imminent, Quinten Timber devrait finalement rester à l’OM. Les raisons de cet échec commencent à émerger.

Mercato OM : Le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace a échoué

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Cette ultime journée du mercato promet d’être particulièrement agitée à l’Olympique de Marseille. Aucun joueur n’est à l’abri d’un départ. Leonardo Balerdi a été prêté avec option d’achat à l’AS Rome. Cela permet à l’OM d’alléger ses charges financières. Mais d’autres dossiers connaissent des destins bien différents en cette fin d’intersaison.

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C’est notamment le cas de Quinten Timber. Son transfert vers Crystal Palace a finalement volé en éclats à la surprise générale. L’Équipe s’est penchée sur cet échec et fait des révélations choquantes. Les pourparlers auraient capoté en raison de complications administratives liées directement à l’implication de multiples intermédiaires et de la société Unique Sports Group.

Des désaccords autour des commissions d’agents

Ce transfert manqué de Quinten Timber à Crystal Palace a surtout mis en exergue des désaccords profonds autour de la répartition et de la gestion des commissions d’agents. Cela a visiblement torpillé une vente qui semblait en très bonne voie. C’est un coup dur pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

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Grégory Lorenzi et son équipe espéraient grandement boucler cette transaction afin de renflouer la trésorerie du club. Ces derniers doivent désormais trouver des solutions adéquates dans ce tout dernier sprint final. Tandis que Quinten Timber reste lié à l’OM jusqu’en juin 2030. Le milieu de 25 ans est concentré sur son aventure phocéenne. Même si tout reste encore possible en matière de mercato.