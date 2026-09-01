Mercato OL : Caleta-Car quitte Lyon en résiliant son contrat

Duje Caleta-Car n’est pas allé au bout de son contrat à l’OL. Il a résilié sa dernière année et quitte Lyon librement avant la fin du mercato d’été.

Mercato : L’OL et Duje Caleta-Car résilient leur contrat, le défenseur rebondit à Sassuolo

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C’est fini entre l’OL et Duje Caleta-Car, à dix mois de la fin de leur contrat. Le club rhodanien et le défenseur central ont résilié l’accord qui les liait jusqu’à l’été 2027. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Duje Caleta-Car pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2027 », a écrit Lyon dans un communiqué officiel, ce mardi 1er septembre 2026, date de clôture du mercato estival.

L’international Croate (38 sélections) a rebondi immédiatement à Sassuolo Serie A italienne. « L’OL souhaite une pleine réussite à Duje Caleta-Car pour la suite de sa carrière à Sassuolo, où il retrouvera notamment Nemanja Matic (ex-lyonnais) », a glissé le club rhodanien.

Duje Caleta-Car quitte l’Olympique Lyonnais 🔴🔵



Nous souhaitons une pleine réussite à Duje pour la suite de sa carrière à Sassuolohttps://t.co/M90oTHtKHo pic.twitter.com/LzJM9Ju4mi — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2026

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L’arrière de 29 ans avait rejoint Lyon début août 2023 en provenance de Southampton. Il avait débarqué d’abord sous la forme d’un prêt payant de 1,54 million d’euros. L’Olympique lyonnais avait levé ensuite l’option d’achat estimé à 3,59 millions d’euros en juillet 2024.

Après une saison (2024-2025) qui n’a pas satisfait les attentes, Duje Caleta-Car a été prêté à la Real Sociedad en août 2025. Bien que titulaire à 25 reprises en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues, il n’a pas été conservé par le club basque.

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N’entrant pas dans les pans de Paulo Fonseca, le joueur de 29 ans était poussé vers la porte de sortie depuis son retour à Lyon cet été. Il quitte les Gones sur un total de 57 rencontres disputés toute compétitions confondues sous les couleurs lyonnaises.