Mercato: Surprise ! Accord PSG – Aston Villa pour Zabarnyi ?

Après avoir obtenu la signature d’Ibrahim Mbaye, Aston Villa pourrait encore piocher au PSG lors de cette dernière journée du mercato estival. Selon le journaliste Rupert Atkinson, Ilya Zabarnyi serait sur le point de s’engager avec les Villans.

Mercato PSG : Ilya Zabarnyi se rapproche d’Aston Villa

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Bien que Luis Campos n’ait pas recruté un nouveau défenseur central cet été, Ilya Zabarnyi pourrait bien quitter les rangs du PSG dans ces derniers instants du mercato. Un an seulement après son arrivée en provenance de Bournemouth pour 63 millions d’euros, le joueur de 23 ans peine à convaincre sous le maillot parisien et serait aujourd’hui prêt à retourner en Premier League.

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Surtout pour intégrer une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions 2026-2027. Après avoir enregistré le renfort d’Ibrahim Mbaye contre un chèque de 55 millions d’euros, le club anglais serait ainsi sur le point de boucler un nouveau deal avec le Paris Saint-Germain, selon les informations du journaliste Rupert Atkinson. Sous contrat à Paris jusqu’en juin 2030, Ilya Zabarnyi viendra notamment pour compenser le départ d’Ezri Konsa à Arsenal.

Ilya Zabarnyi à Aston Villa, fake news ?

Après une première saison compliquée, Ilya Zabarnyi avait pour ambition de tenter de gagner sa place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain durant cet exercice 2026-2027. Mais l’international ukrainien semble avoir changé d’avis et désormais ouvert à un transfert pour avoir la garantie d’un temps de jeu considérable cette saison.

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D’après le spécialiste mercato anglais, les discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues d’Aston Villa porteraient sur un prêt d’un an assorti d’une option d’achat obligatoire de 50 millions d’euros.

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« EXCLUSIF : Aston Villa est sur le point de finaliser le transfert d’Ilya Zabarnyi, en provenance du PSG. Un prêt initial assorti d’une option d’achat obligatoire d’environ 50 millions d’euros est prévu pour le défenseur central », écrit Rupert Atkinson sur sa page Twitter.

EXCLUSIVE: Aston Villa are closing in on a deal to sign Illia Zabarnyi from PSG.



Initial loan with mandatory buy clause in the region of €50 million for the centre back. #AVFC pic.twitter.com/9mjp7hrjPS — Rupert Atkinson (@RupertAtkinson) August 31, 2026

Tout est bouclé et Ilya Zabarnyi devrait s’engager avec le club entraîné par Unai Emery dans les prochaines heures. Problème, même si Luis Campos avait dans l’idée de recruter un autre défenseur central cet été, le timing est désormais bien trop serré.

Dans ce contexte, voir Zabarnyi plier bagages dans les derniers instants du mercato paraît peu probable. Ce que confirme d’ailleurs un média dédié au club de la capitale française.

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« FAKE NEWS | Cette information est complètement fausse et pas sérieuse du tout. Zabarnyi reste au Paris Saint-Germain comme évoqué il y a quelques jours. N’accordez aucun crédit à cette information », assure La Source Parisienne.