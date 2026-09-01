Mercato OM: Crystal Palace relance le dossier Quinten Timber

Crystal Palace n’a pas vraiment abandonné l’idée de recruter Quinten Timber. Le club anglais a relancé les négociations pour une dernière tentative.

Mercato OM : Crystal Palace revient à la charge pour Quinten Timber

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L’Olympique de Marseille peut se frotter les mains. Les discussions pour le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace ont un temps été écourtés suite à des complications administratives et commissions d’agents. Sauf que ce dossier connait un retournement de situation en ce tout dernier jour du mercato.

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Selon Foot Mercato, Crystal Palace a décidé de repasser à l’offensive pour le milieu de terrain néerlandais avant le gong final. Les Eagles profitent des ultimes heures de tractations pour retenter leur chance auprès de l’OM. Ils espèrent trouver un terrain d’entente de dernière minute pour rafler la mise.

🔄Crystal Palace revient à la charge pour Quinten Timber. (@Santi_J_FM)

Pour rappel, le marché anglais ferme à minuit. #TeamOM pic.twitter.com/FyurpE6XHO — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 1, 2026

Ce retour de flamme offre une nouvelle chance à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale. Notons que le mercato court jusqu’à minuit de l’autre côté de la Manche. Cette vente in extremis de Quinten Timber à Crystal Palace permettrait à l’OM d’injecter des liquidités fraîches dans les caisses (environ 15 millions d’euros).

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Le temps presse cruellement pour valider les derniers détails contractuels et administratifs. Les dirigeants phocéens et les différents intermédiaires s’activent frénétiquement en coulisses pour tenter de sceller cette vente au plus vite.