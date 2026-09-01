ASSE : Encore un point positif de Saint-Etienne contre Dijon

L’entraîneur de l’ASSE a apprécié la réaction de son équipe à Dijon. Elle a renversé son adversaire (2-3) alors qu’elle a été menée (2-1).

Ligue 2 : L’ASSE renverse Dijon FCO à Gaston-Gérard

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L’ASSE a signé une quatrième victoire face à Dijon FCO, lundi soir en clôture de la 4e journée de Ligue 2. Les Stéphanois ont inscrit le premier but du match par Thierno Ballo (0-1) à la 21e minute de jeu. Ils se sont fait rejoindre puis dépasser ensuite par les Dijonnais sur un doublé de Samy Chouchane (39e et 55e).

Mais les Verts ont puisé dans leurs ressources pour égaliser par le premier buteur (2-2, 64e). Augustine Boakye a ensuite inscrit le but de la victoire, sur un exploit individuel (2-3, 80e).

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L’AS Saint-Etienne empoche certes les trois points de la victoire, mais elle a été secouée par le DFCO au stade Gaston-Gérard. C’est d’ailleurs la première fois que l’équipe de Ian Cathro concède deux buts en quatre victoires consécutives. Elle a évidemment arracher ce succès dans la douleur.

Cathro souligne « la réaction collective » des Verts

Dans ses propos d’après-match, le nouvel entraîneur a bien apprécié la force collective et la résilience de son équipe. « L’organisation offensive dijonnaise nous a posé des problèmes. Il a fallu s’adapter, s’ajuster. Ce qui a été parfait, c’est notre réaction collective. Chacun de ceux impliqués, l’entièreté de ce groupe, a réellement joué le jeu. On s’est battu pour nous, et pour nos supporters », a-t-il souligné.

Invaincue et leader du championnat, l’ASSE sait désormais à quoi s’attendre contre des adversaires qui donneront tout contre elle, surtout à l’extérieur. Ian Cathro tire justement des enseignements de cette rencontre à Dijon.

« C’est la moins bonne prestation, le moins bon match, la rencontre avec le moins de contrôle du ballon, mais j’ai vu une équipe construire quelque chose. Et j’ai adoré ça ! Je suis convaincu que nous serons bien mieux préparés après ce match », a-t-il déclaré.

Le choc Saint-Etienne – Montpellier en vue

L’AS Saint-Etienne recevra le Montpellier HSC au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 5 septembre, lors de la 5e journée. A cette occasion, les supporetrs des kops nord et sud seront de retour de suspension. Ce sera le premier véritable choc de la saison, entre le premier et le 3e du championnat. En effet, les Stéphanois ont 4 points d’avance sur les Montpelliérains avant leur confrontation.

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L’enjeu de cette rencontre est donc clair. Les Verts chercheront à conforter leur première place, tandis que La Paillade tentera de se rapprocher à un point de son adversaire. Pour rappel, les deux clubs ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2024-2025. Ils sont donc parmi les clubs favoris pour la remontée en Ligue 1 cette saison.