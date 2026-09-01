ASSE : Ligue 2, Saint-Etienne séduit même ses adversaires

L’ASSE a remporté le match contre Dijon, après avoir été menée. Quentin Bernard n’est pas surpris du niveau et la qualité de l’effectif des Verts.

Quentin Bernard (Dijon) : « L’ASSE, c’est un vrai beau collectif »

La suite après cette publicité

Revenu sur la défaite de Dijon FCO contre l’ASSE (2-3) au stade Gaston-Gérard, Quentin Bernard n’a pas exprimé de frustration. Il reconnaît que lui et ses coéquipiers ont bousculé les Stéphanois, en menant (2-1) jusqu’à la 64e minute de jeu, mais les Stéphanois étaient d’un niveau au-dessus d’eux. Notons que le DFCO est un promu de Ligue 3.

« Le coach nous a dit que l’on faisait des choses bien. Mais contre eux (les Verts), ce n’est pas suffisant. On n’a pas l’habitude de mener au score et on sent qu’ils sont dans une dynamique positive. C’est un vrai beau collectif », a déclaré le capitaine des Dijonnais, sur beIN Sports.

À voir

ASSE : Encore un point positif de Saint-Etienne contre Dijon

L’AS Saint-Etienne n’avait pas la maîtrise du jeu durant tout le match, mais elle a su faire le dos rond pour revenir au score (2-2, 64e) et remporter le match. Grâce notamment à ses individualités, dont Thierno Ballo, auteur d’un doublé, et Augustine Boakye, auteur du but de la victoire (2-3, 80e).

L’AS Saint-Etienne invincible, même à l’extérieur

Pour le défenseur central de 37 ans, la logique a été respectée dans cette opposition. « Les Verts, ce sont les Verts et ils doivent gagner à tous les matchs. Tous les matchs, ils jouent un peu comme à domicile. Tant mieux pour eux », a-t-il commenté ensuite.

La victoire à Dijon était la 4e consécutive de l’ASSE et la deuxième à l’extérieur en ce début de saison. Le FC Sochaux-Montbéliard (0-3), Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0) se sont inclinés avant le club bourguignon.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE :Une fin de mercato au pas de course pour Saint-Etienne

Mercato ASSE : Liverpool va prêter Djylian N’Guessan à Brest

À voir

Mercato OM: Crystal Palace relance le dossier Quinten Timber

L’équipe de Ian Cathro est donc leader de la Ligue 2, avec 12 points (+10), soit 13 buts marqués contre 3 concédés. Elle devance le Stade de Reims (2e) et le Montpellier HSC (3e), qui comptent chacun 8 points.