Mercato OL : officiel, Ainsley Maitland-Niles n’est plus lyonnais

L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ d’Ainsley Maitland-Niles, transféré à Everton dans les dernières heures du mercato estival. Arrivé libre en 2023, le latéral anglais de 29 ans s’est engagé avec le club de Premier League jusqu’en juin 2029.

Mercato : Ainsley Maitland-Niles quitte l’OL pour Everton

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C’est désormais officiel, Ainsley Maitland-Niles n’est plus un joueur de l’OL. Le latéral droit anglais quitte le club rhodanien après trois saisons et rejoint Everton, qui a déboursé 3,5 millions d’euros pour s’attacher ses services.

L’ancien joueur d’Arsenal était entré dans sa dernière année de contrat à Lyon. Son départ permet ainsi à l’OL de récupérer une indemnité de transfert tout en poursuivant son opération de dégraissage. Everton a confirmé l’arrivée du joueur ce mardi, annonçant un transfert définitif en provenance de Lyon.

De son côté, Maitland-Niles s’est engagé avec les Toffees jusqu’en juin 2029. Il retrouve donc la Premier League, où il avait évolué avec Arsenal avant son arrivée dans le championnat de France.

119 apparitions avec le maillot lyonnais

Ainsley Maitland-Niles avait rejoint l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, libre après son passage à Arsenal. Capable d’évoluer au poste de latéral droit comme au milieu de terrain, l’international anglais s’était progressivement installé dans l’effectif lyonnais.

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En trois saisons, le joueur a disputé 119 rencontres sous le maillot rhodanien. Son passage à Lyon aura été marqué par plusieurs périodes positives, notamment sous les ordres de Pierre Sage, mais également par des moments plus compliqués. Avec Paulo Fonseca, son temps de jeu s’est notamment réduit. Cette saison, Maitland-Niles avait participé à quatre rencontres toutes compétitions confondues et inscrit un but avant son transfert à Everton.

We have completed the signing of Ainsley Maitland-Niles on a permanent transfer from Olympique Lyonnais for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Ainsley! 🔵 — Everton (@Everton) September 1, 2026

Son départ était également facilité par l’arrivée de Zachary Athekame. Le latéral suisse, prêté à l’OL, peut désormais prendre le relais sur le côté droit alors que Maitland-Niles a choisi de rentrer en Angleterre.

Un nouveau départ dans l’opération de dégraissage

Le transfert vers Everton s’inscrit dans une journée particulièrement mouvementée pour l’Olympique Lyonnais. Le club a multiplié les départs dans les ultimes heures du mercato afin de réduire son effectif et sa masse salariale.

Après Duje Caleta-Car, transféré à Sassuolo, Mahamadou Diawara, parti au Red Star, et Malick Fofana, vendu à Sunderland, Maitland-Niles vient donc compléter la liste des départs lyonnais enregistrés en cette fin de fenêtre estivale.