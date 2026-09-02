Mercato FC Nantes : 10 M€ sur la table pour Tylel Tati, Kita dit non

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita refuse 10 M€ pour Tylel Tati. Le jeune défenseur va rester à Nantes cette saison.

Mercato FC Nantes : Kita ferme la porte pour Tylel Tati

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Troyes a tenté sa chance. Porté par le City Football Group, l’ESTAC voulait recruter Tylel Tati. Mais le FC Nantes a dit non. 10 millions d’euros ne suffisent pas pour lâcher un tel talent, selon les informations de Fabrice Hawkins. Malgré la descente en Ligue 2, Kita refuse de brader son défenseur.

Troyes voulait intégrer le jeune joueur de 18 ans dans le réseau City pour le faire progresser. L’offre semblait belle, pourtant elle reste très loin des attentes nantaises. Le City Football Group refusant de revoir son offre à la hausse, le dossier est clos.

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Il faut dire que l’hiver dernier, Chelsea visait le même joueur. Les Blues proposaient alors près de 30 millions d’euros. L’affaire ne s’est pas faite, mais Kita garde ce chiffre en tête. Impossible d’accepter trois fois moins aujourd’hui.

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À 18 ans, Tati est sous contrat jusqu’en 2030. La saison passée, il a joué vingt matchs de Ligue 1 avec une aisance rare. Grand, puissant et gaucher, son profil séduit toute l’Europe. Nantes prend un risque mesuré : garder sa pépite pour remonter dans l’élite, puis attendre le jackpot plus tard.