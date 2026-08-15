Mercato OL : Des touches à l’étranger pour un cadre de Lyon

L’OL aurait pu perdre un cadre de son organigramme pendant ce mercato d’été. Il avait des propositions outre-Manche et dans le Golfe.

Mercato : Louis-Jean a eu des offres en Angleterre et en Arabie saoudite

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Arrivé à l’OL à l’été 2023, en provenance de l’OM, Matthieu Louis-Jean aurait pu quitter le club rhodanien cet été. Selon L’Equipe, il avait des offres en provenance d’Angleterre et d’Arabie saoudite depuis la fin de la saison dernière.

Grâce au recrutement et au redressement sportif réussi à Lyon, il a forcément attiré l’attention de grands clubs. Cependant, l’ancien scout a préféré rester entre Rhône et Saône, pour poursuivre le travail si bien entamé. Le dirigeant de 50 ans a fait le choix de la continuité et il en a été récompensé.

Précédemment Directeur technique de l’Olympique Lyonnais, il a été promu Directeur sportif le 26 juin 2026. Cette nomination fut la première décision de Michele Kang, dans la foulée de l’officialisation de la reprise en main du club rhodanien, en tant que présidente et actionnaire majoritaire (87,8 % du capital d’OL Groupe).

Les gros coups Endrick, Morton, Moreira et Openda

Matthieu Louis-Jean a à son actif quelques gros coups sur le marché des transferts. Il avait obtenu le prêt d’Endrick du Real Madrid entre janvier et juin 2026, la saison dernière. Cet été, il a bouclé l’arrivée de Loïs Openda de la Juventus, également sous la forme d’un prêt.

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Le recrutement satisfaisant de Tyler Morton (Liverpool) ou encore d’Afonso Moreira (Sporting Portugal) à l’été 2025 sont aussi ses oeuvres. Le milieu britannique et l’ailer portugais se sont imposés à Lyon la saison dernière.

Mieux, le dernier a rapporté une énorme plus-value au club rhodanien, grâce à son transfert au Bayer Leverkusen en juillet dernier. Recruté à 2 M€ en juillet 2025, il a été vendu à 33,6 M€ bonus compris, un an plus tard.

Matthieu Louis-Jean, nouvel homme fort de Lyon

Matthieu Louis-Jean a également contribué au redressement financier de l’Olympique Lyonnais avec les transferts de Rayan Cherki (36,5 M€ hors bonus), Georges Mikautadze (31 M€) et Lucas Perri (16 M€), en plus de Moreira.

Comme le souligne le quotidien sportif, le recruteur spécialiste de gros coups sur le mercato « a pris une part fondamentale dans le redressement du club, dont il est aujourd’hui l’homme fort, grâce à ses réussites dans le recrutement, mais aussi par sa capacité à apporter du calme et de la sérénité à tous les niveaux, des bureaux au vestiaire ».

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Cet été, l’ancien recruteur de Liverpool, Manchester United, l’OGC Nice et Marseille a renforcé l’OL sans grands moyens. Il a enrôlé Kaïl Boudache (librement), Mads Bidstrup (10,5 M€), Julien Duranville (5 M€), Felix Bacher (4,3 M€), Noham Kamara (4,1 M€), Mohamed Ouédraogo (2,2 M€), Zachary Athekame (prêt) et évidement Openda (prêt payant de 3,5 M€).