Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé dit non à la Juventus, la raison !

La Juventus Turin s’est manifestée dans les dernières heures du mercato pour tenter de recruter Djaoui Cissé. Mais le milieu du Stade Rennais a finalement décidé de rester en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé reste à Rennes

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Un transfert tombe à l’eau au Stade Rennais. Djaoui Cissé a recalé la Juventus Turin dans les ultimes minutes du mercato, selon les informations de l’insider Santi Aouna. Révélé en 2024-2025, le milieu rennais a perdu sa place de titulaire au fil du temps.

Les arrivées successives de Valentin Rongier, Mahdi Camara et Adrien Thomasson ont complètement bouché son horizon dans l’entrejeu breton. Considéré comme un indésirable cet été, Djaoui Cissé cherchait une porte de sortie.

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Le milieu tricolore voulait signer à Strasbourg. C’était même sa seule priorité. Mais les Rennais et les Alsaciens n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant de la transaction. Le Racing Club de Strasbourg a donc changé ses plans en recrutant Dario Essugo, prêté par Chelsea. Ce choix alsacien a définitivement bloqué le départ du joueur de 22 ans.

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Rennes demandait 15 millions d’euros pour libérer son joueur. La Juventus a tenté sa chance sur le gong. Mais le natif de Juvisy-sur-Orge a décliné l’offre du géant italien, préférant rester sur le banc rennais plutôt que d’entamer une aventure à Turin. D’autres clubs étrangers le surveillent encore de près. La période des transferts reste ouverte dans plusieurs pays hors d’Europe, ce qui laisse une dernière chance de départ.