Mercato PSG : Une offre envoyée pour Kvicha Kvaratskhelia

‎Le PSG aurait transmis une offre de prolongation à Khvicha Kvaratskhelia, devenu l’un des hommes forts du projet parisien. Cette démarche intervient alors que l’ailier géorgien reste engagé avec le club jusqu’en juin 2029.

‎‎Mercato PSG : Paris veut verrouiller Kvaratskhelia, son joyau géorgien

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‎‎Le PSG ne semble pas vouloir attendre que le marché commence à tourner autour de Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir bouclé son mercato estival dans le sens des arrivées et le dossier Ousmane Dembélé, Paris s’attaque à un autre dossier prioritaire en interne. Selon Djameel, le club parisien est passé à l’action avec une offre de prolongation destinée à l’attaquant géorgien.

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‎‎« Le PSG passe à l’action pour Khvicha Kvaratskhelia : une offre de prolongation est sur la table », écrit l’insider sur ses réseaux sociaux. Il précise que le joueur est « apprécié de tous au club grâce à ses performances et sa mentalité » et que le staff comme la direction souhaitent « en faire un pilier du projet parisien. Une information qui en dit long sur la place prise par le numéro 7 depuis son arrivée dans la capitale.

🔴🔵 EXCL : Le PSG passe à l'action pour Khvicha Kvaratskhelia : une offre de prolongation est sur la table.



Apprécié de tous au club grâce à ses performances et sa mentalité, le staff comme la direction veulent en faire un pilier du projet parisien. 🇬🇪 pic.twitter.com/iAXOF2EcSW — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) September 1, 2026

‎‎Un contrat jusqu’en 2029, mais Paris anticipe

‎‎Un détail mérite toutefois d’être souligné : Kvaratskhelia n’est absolument pas en fin de contrat. Le PSG avait officialisé son arrivée le 17 janvier 2025, en provenance de Naples, avec un engagement courant jusqu’en 2029. L’éventuelle prolongation serait donc davantage une opération d’anticipation qu’une réaction à une urgence contractuelle.

Le club chercherait ainsi à sécuriser davantage la situation de son attaquant, alors que sa valeur sportive n’a cessé de grimper depuis son arrivée. ‎Pour l’heure, le montant de l’offre et la nouvelle durée envisagée ne sont pas connus. Il n’est pas non plus établi qu’un accord définitif ait déjà été trouvé entre les deux parties.

‎‎Kvaratskhelia, désormais installé au sommet

‎‎Le timing n’a rien d’anodin. En 2026, Kvaratskhelia s’est imposé comme l’un des visages majeurs du PSG. Il a participé au sacre européen de 2025 avant de connaître une campagne 2025-2026 particulièrement marquante. ‎En Ligue des champions, le Géorgien a inscrit 10 buts et délivré six passes décisives lors de cette campagne, avant d’être désigné meilleur joueur de la compétition.

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‎‎Il ne s’agit donc plus du joueur arrivé de Naples pour environ 70 millions d’euros. À Paris, son statut a changé. Et lorsque le statut change, le contrat finit généralement par suivre. Le football moderne adore les avenants presque autant que les dribbles.

‎‎Ballon d’Or : Toni Kroos place Kvaratskhelia tout en haut

‎‎Cette montée en puissance dépasse désormais le simple cadre parisien. Le 21 août dernier, Toni Kroos a publiquement placé Kvaratskhelia parmi ses favoris pour le Ballon d’Or. ‎L’ancien milieu du Real Madrid a été très clair sur Instagram : « Kvara ne l’aura probablement pas, mais pour moi, c’est assez clairement le numéro un ! »‎

‎Kroos considère notamment le Géorgien comme l’un des joueurs les plus marquants de la saison. Cette reconnaissance, même subjective, renforce encore l’image d’un joueur devenu central dans le projet parisien. ‎Le contexte est particulièrement favorable : Kvaratskhelia a remporté une nouvelle Ligue des champions avec le PSG et a été élu meilleur joueur de la compétition.

‎‎Paris prépare déjà l’avenir

‎‎L’offre annoncée ne constitue donc pas nécessairement une urgence, mais plutôt un signal. Le Paris Saint-Germain semble vouloir prolonger la relation avant que les sollicitations extérieures ne deviennent trop insistantes. ‎

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Aucune nouvelle durée de contrat ni aucun montant salarial n’ont encore été communiqués. Il faudra donc attendre les discussions entre les représentants du joueur et la direction parisienne pour mesurer la portée réelle de cette proposition.