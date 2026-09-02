OM : Nnadi blessé au genou et absent plusieurs semaines !

‎‎Tochukwu Nnadi s’est blessé au genou lors de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. Le milieu nigérian devrait manquer plusieurs semaines de compétition, selon les informations de La Minute OM.

‎‎OM : Le genou de Nnadi inquiète déjà Marseille

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‎‎La mauvaise nouvelle est tombée après le choc face à l’AS Monaco. Tochukwu Nnadi, sorti sur blessure, devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Une absence qui vient assombrir davantage l’horizon marseillais.

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‎‎C’est une information révélée par La Minute OM, qui évoque une absence de « longues semaines » pour le milieu nigérian. Le compte X souhaite également « bon rétablissement » au joueur, tandis que l’OM doit déjà regarder vers la suite, en attendant un communiqué officiel.

‎‎Une sortie qui laisse un goût amer

‎‎Touché au genou durant cette confrontation face à Monaco, Nnadi n’a pas pu poursuivre la rencontre. La nature exacte de sa blessure n’a toutefois pas encore été officiellement détaillée par le club marseillais.

‎‎Surtout, la durée précise de son indisponibilité reste à confirmer. Des examens médicaux doivent permettre de déterminer plus clairement la gravité de l’atteinte et le calendrier de retour du joueur.

‎‎L’OM perd une solution dans l’entrejeu

‎‎Cette blessure intervient dans une période peu confortable pour Marseille. Arrivé pour renforcer le milieu de terrain et offrir davantage de densité à l’équipe, Tochukwu Nnadi voit son élan brutalement interrompu. ‎Son absence intervient dans un contexte où le club phocéen n’a même pas pu enregistrer la moindre recrue malgré les nombreuses ventes.

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Dans une saison où les matches s’enchaînent et où les organismes sont mis à rude épreuve, chaque solution compte. Et cette fois, c’est une pièce supplémentaire qui tombe. ‎Pour l’OM, le calendrier ne fera évidemment aucun cadeau. Le club devra composer avec cette nouvelle contrainte en attendant de connaître le verdict médical définitif.