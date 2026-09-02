ASSE : Le Cardinal lâche une vérité qui pique, après Dijon

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Après la victoire 3-2 de l’ASSE à Dijon lundi, Julien Le Cardinal n’a pas masqué les imperfections affichées par les Verts malgré les trois points. Le défenseur stéphanois estime que le bilan comptable est « parfait », mais reconnaît que le contenu proposé reste perfectible.
Dijon – ASSE : Le sourire des trois points, les réserves dans le vestiaire
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L’ASSE a ramené l’essentiel de son déplacement à Dijon : une victoire 3-2 et trois nouveaux points dans la besace. Mais derrière les sourires, Julien Le Cardinal a livré un constat qui sonne comme un rappel à l’ordre. Les Stéphanois ont été bousculés, parfois privés du ballon, et leur maîtrise habituelle s’est évaporée par séquences.
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Le défenseur n’a d’ailleurs pas cherché à maquiller cette réalité. « En termes de points, c’est parfait, mais je dirais pas en termes de jeu et de ce qu’on veut mettre en place », a-t-il expliqué après la rencontre. Une phrase simple, mais qui en dit long sur les exigences du groupe.
Quand les Verts doivent apprendre à souffrir
Pour Le Cardinal, cette soirée peut néanmoins servir de leçon. L’ASSE a montré un visage différent de celui aperçu lors des précédentes rencontres, en acceptant davantage de subir sans renoncer à ses ambitions. « On a su montrer un autre visage, de notre équipe et de ce qu’on pouvait faire, ce qu’on pouvait subir tout en restant dangereux », a-t-il souligné.À voirMercato PSG : Les 3 vraies raisons derrière ces ventes XXL cet été
Le défenseur estime même que Dijon n’a pas obtenu autant d’occasions que le score pourrait le laisser penser. « Je trouve qu’on n’a pas non plus concédé beaucoup d’occasions. C’est peut-être moi, mais pour moi, on doit en concéder 2, 3, ou 4. » Autrement dit, les Verts ont souffert, mais ils ne se sont pas effondrés. Et dans une saison longue, cette capacité pourrait peser lourd.
Le Cardinal met déjà la sonnette d’alarme
Cette victoire a aussi confirmé un défaut que le joueur avait déjà identifié. « On a eu beaucoup de déchets dans ce début de deuxième mi-temps », a-t-il reconnu, avant de rappeler que l’ASSE avait déjà tendance à « baisser de régime en deuxième ». La réponse est venue dans les duels et l’engagement.
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« On a été un peu plus agressifs, on a un peu plus gagné nos duels, même si on a eu moins la balle », confie-t-il. Pour Le Cardinal, la Ligue 2 ne pardonne pas les relâchements. « Il faut en prendre conscience et ne pas baisser le pied à chaque minute de chaque match », a-t-il prévenu.
Mercato, balles de tennis : Le Cardinal reste imperturbable
Interrogé sur le mercato, le défenseur a adopté une prudence presque désarmante. « Le Mercato ? On verra s’il y a des départs, s’il y a des arrivées. Je vais l’apprendre comme vous. » Pas question, donc, de jouer les directeurs sportifs improvisés. Même philosophie concernant l’interruption provoquée par les jets de balles de tennis.
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« C’est dommage d’interrompre un match pour ça, mais bon, ils n’ont pas tort non plus je pense. Mais bon, on s’adapte », nuance le défenseur. Et avec une pointe d’humour : « Si on peut jouer tous les lundis et gagner tous les lundis, ça me va. »