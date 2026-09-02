ASSE : Le Cardinal lâche une vérité qui pique, après Dijon

‎Après la victoire 3-2 de l’ASSE à Dijon lundi, Julien Le Cardinal n’a pas masqué les imperfections affichées par les Verts malgré les trois points. Le défenseur stéphanois estime que le bilan comptable est « parfait », mais reconnaît que le contenu proposé reste perfectible.

‎‎Dijon – ASSE : Le sourire des trois points, les réserves dans le vestiaire

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‎‎L’ASSE a ramené l’essentiel de son déplacement à Dijon : une victoire 3-2 et trois nouveaux points dans la besace. Mais derrière les sourires, Julien Le Cardinal a livré un constat qui sonne comme un rappel à l’ordre. Les Stéphanois ont été bousculés, parfois privés du ballon, et leur maîtrise habituelle s’est évaporée par séquences.

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‎‎Le défenseur n’a d’ailleurs pas cherché à maquiller cette réalité. « En termes de points, c’est parfait, mais je dirais pas en termes de jeu et de ce qu’on veut mettre en place », a-t-il expliqué après la rencontre. Une phrase simple, mais qui en dit long sur les exigences du groupe.

‎‎Quand les Verts doivent apprendre à souffrir

‎‎Pour Le Cardinal, cette soirée peut néanmoins servir de leçon. L’ASSE a montré un visage différent de celui aperçu lors des précédentes rencontres, en acceptant davantage de subir sans renoncer à ses ambitions. « On a su montrer un autre visage, de notre équipe et de ce qu’on pouvait faire, ce qu’on pouvait subir tout en restant dangereux », a-t-il souligné.

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‎‎Le défenseur estime même que Dijon n’a pas obtenu autant d’occasions que le score pourrait le laisser penser. « Je trouve qu’on n’a pas non plus concédé beaucoup d’occasions. C’est peut-être moi, mais pour moi, on doit en concéder 2, 3, ou 4. » Autrement dit, les Verts ont souffert, mais ils ne se sont pas effondrés. Et dans une saison longue, cette capacité pourrait peser lourd.

‎‎Le Cardinal met déjà la sonnette d’alarme

‎‎Cette victoire a aussi confirmé un défaut que le joueur avait déjà identifié. « On a eu beaucoup de déchets dans ce début de deuxième mi-temps », a-t-il reconnu, avant de rappeler que l’ASSE avait déjà tendance à « baisser de régime en deuxième ». ‎La réponse est venue dans les duels et l’engagement.

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‎« On a été un peu plus agressifs, on a un peu plus gagné nos duels, même si on a eu moins la balle », confie-t-il. Pour Le Cardinal, la Ligue 2 ne pardonne pas les relâchements. « Il faut en prendre conscience et ne pas baisser le pied à chaque minute de chaque match », a-t-il prévenu.

‎‎Mercato, balles de tennis : Le Cardinal reste imperturbable

‎‎Interrogé sur le mercato, le défenseur a adopté une prudence presque désarmante. « Le Mercato ? On verra s’il y a des départs, s’il y a des arrivées. Je vais l’apprendre comme vous. » Pas question, donc, de jouer les directeurs sportifs improvisés. ‎Même philosophie concernant l’interruption provoquée par les jets de balles de tennis.

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‎« C’est dommage d’interrompre un match pour ça, mais bon, ils n’ont pas tort non plus je pense. Mais bon, on s’adapte », nuance le défenseur. Et avec une pointe d’humour : « Si on peut jouer tous les lundis et gagner tous les lundis, ça me va. »