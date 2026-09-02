Mercato AS Monaco : Thilo Kehrer s’engage officiellement l’Ajax !

L’AS Monaco a officialisé ce mercredi 2 septembre le départ de Thilo Kehrer, prêté à l’Ajax Amsterdam pour la saison 2026-2027. Le défenseur allemand de 29 ans rejoint le club néerlandais sans option d’achat.

Mercato AS Monaco : Thilo Kehrer prêté à l’Ajax

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C’est désormais officiel, Thilo Kehrer quitte temporairement l’AS Monaco pour poursuivre la saison sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Le club de la Principauté a annoncé ce mercredi matin le prêt de son défenseur central jusqu’à la fin de l’exercice 2026-2027. Cette opération ne comporte aucune option d’achat. L’international allemand reste donc lié à l’AS Monaco et doit, en principe, retrouver la Principauté à l’issue de son passage aux Pays-Bas.

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Arrivé à Monaco lors du mercato hivernal 2024 en provenance de West Ham United, Kehrer s’était rapidement installé dans l’équipe. Il a notamment participé aux deux podiums successifs obtenus par l’ASM en Ligue 1, avec deux qualifications pour la Ligue des Champions. Le défenseur allemand a disputé 99 rencontres avec l’ASM et inscrit six buts.

Kehrer avait perdu sa place à Monaco

Vice-capitaine de l’AS Monaco, Thilo Kehrer avait pourtant vu son statut évoluer depuis le début de cette saison. Le défenseur allemand n’avait pas débuté les quatre premières rencontres officielles disputées par l’équipe de Filipe Luis et avait été relégué derrière Eric Dier dans la hiérarchie.

L’AS Monaco annonce le prêt de Thilo Kehrer à l’Ajax Amsterdam pour la saison 2026-2027, et lui souhaite la plus grande réussite !



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Son temps de jeu s’était ainsi considérablement réduit. Kehrer n’avait disputé qu’une seule minute en quatre matchs officiels avec l’ASM depuis le début de l’exercice. Dans ce contexte, un départ est devenu une solution pour permettre au joueur de retrouver du temps de jeu.

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L’Ajax Amsterdam devrait lui offrir cette possibilité. Le club néerlandais, actuellement quatrième de son championnat et engagé en Ligue Conférence cette saison, accueille ainsi un défenseur expérimenté, passé par la Bundesliga, la Ligue 1 et la Premier League.