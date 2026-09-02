Mercato ASSE : Point détaillé sur le marché de Saint-Etienne

L’ASSE a bouclé le mercato par le départ de Lucas Stassin, sur le gong. Finalement, aucun joueur n’est arrivé en renfort à Saint-Etienne, dans les derniers instants.

ASSE Mercato : 7 recrues pour 10,3 M€ dépensés

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Ouvert le 15 juin dernier, le mercato estival a refermé ses portes, hier, mardi 1er septembre 2026. Au bout de deux mois et demi de marché, l’ASSE a recruté sept nouveaux joueurs. Qui sont-ils ? Combien Kilmer Sports Ventures a-t-il dépensé pour les recruter ?

Deux gardiens de but, Mamour Ndiaye (20 ans) et Lucas Lavallée (23 ans) sont arrivés cet été dans le Forez. Ils ont été recrutés respectivement à Sarpsborg 08 en Norvège, et au LB Châteauroux. Le transfert de l’imposant portier Sénégalais (1,90 m) a coûté 1 M€ selon Transfermarkt. Il est la doublure de Gautier Larsonneur. Quant au Français, il a signé librement pour une seule saison.

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En défense, l’AS Saint-Etienne s’est renforcée rapidement, dès l’ouverture du mercato. Sohaib Naïr (24 ans) a été la première recrue estivale du club. Il a été transféré de l’EA Guingamp pour 1 M€. Le défenseur central s’est imposé immédiatement dans l’axe aux cotés du capitaine Julien Le Cardinal.

Dans l’entrejeu, Aron Csongvai (25 ans), Jakob Breum (22 ans) et Tamar Svetlin (25 ans) sont les recrues stéphanoises. Le premier a débarqué de l’AIK en Suède, contre une indemnité de 1 M€. Le deuxième a été recruté à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, contre 2,2 M€. Le troisième est en provenance de Korona Kielce en Pologne. Son transfert est évalué à 2,5 M€.

Thierno Ballo (24 ans) est le seul attaquant recruté. Il s’agit d’un ailier gauche polyvalent, arrivé de Wolfsberger AC en Autriche, contre 2,65 M€ d’indemnité. L’ASSE a finalement dépensé 10,35 M€ pour se renforcer cet été. Un chiffre largement inférieur aux 27,90 M€ de l’été 2025.

Lucas Stassin prêté à Séville sur le gong !

Dans le sens des départs, Lucas Stassin (21 ans) a quitté les Verts pour le FC Séville, dans les dernières heures du marché. Il a fait l’objet d’un prêt payant d’un montant de 2,5 M€, avec une option d’achat. L’avant-centre belge a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avant son départ en Espagne.

Tous les indésirables sont partis !

Avant Stassin, Mickaël Nadé (27 ans) a été transféré à United FC, aux Émirats arabes unis, contre 1,5 M€. Ebenezer Annan (24 ans) a rejoint le FC Rapid Bucarest en Roumanie, grâce à un prêt payant évalué à 150 000 euros. Quant à Beres Owusu (23 ans), il est transféré définitivement au Gazer AK en Autriche, contre 250 000 euros.

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En plus de Nadé et Annan, trois autres joueurs ont été poussés au départ. Aïmen Moueffek (25 ans) a signé à Cadiz FC en deuxième division espagnole, sous la forme d’un prêt, tandis que Pierre Ekwah (24 ans) est prêté à l’AJ Auxerre en Ligue 1, avec une option d’achat.

Igor Miladinovic (23 ans) a, lui, rejoint le Partizan Belgrade, en Serbie. Son prêt est aussi assorti d’une option d’achat. D’après Transfermarkt, l’ASSE a engrangé seulement 4,4 M€ sur ces opérations, notamment accompagnées d’options d’achat.

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Il faut aussi noter que de jeunes joueurs, en quête de temps de jeu, ont été prêtés. Ce sont : Luan Gadegbeku (Pau FC), Axel Dodoté (Pau FC) et Jebryl Sahraoui (Aubagne Air Bel). Par ailleurs, le transfert annoncé de Djylian N’Guessan à Liverpool, suivi de son prêt à Brest, n’est toujours pas officialisé. Il semble tomber à l’eau dans les dernières minutes.