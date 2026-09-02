Mercato AS Monaco : Camara et Balogun bloqués au Rocher

L’AS Monaco devait boucler la vente de Lamine Camara ou de Folarin Balogun avant la fermeture du mercato, mais les deux opérations ont finalement échoué. Alors que le Sénégalais avait un accord à 55 M€ avec Chelsea, Monaco a privilégié le départ de l’Américain vers Everton avant que celui-ci ne renonce finalement au transfert.

Mercato : L’AS Monaco annule le départ de Lamine Camara

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La dernière journée du mercato a complètement bouleversé les plans de l’AS Monaco. Le club de la Principauté avait ouvert la porte au départ de Folarin Balogun, seul joueur initialement autorisé à partir, mais les difficultés apparues lors de sa visite médicale avec Everton ont remis toute l’opération en question.

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Dans le même temps, Chelsea avait formulé plusieurs offres pour Lamine Camara. Après avoir repoussé les premières propositions, Monaco avait finalement trouvé un accord avec les Blues pour le transfert du milieu sénégalais. Le montant de l’opération était estimé à 55 millions d’euros, avec un contrat de six ans et une année supplémentaire en option pour le joueur. Camara était alors attendu à Londres pour passer sa visite médicale. Mais la situation de Balogun a changé la donne.

Balogun relance l’opération avec Everton

Alors que le transfert de l’attaquant vers Everton semblait compromis après les problèmes détectés lors de sa visite médicale, les négociations ont repris entre les deux clubs. Les Toffees, à la recherche d’un avant-centre, ont notamment bénéficié d’un délai supplémentaire grâce à un dealsheet transmis à la Premier League.

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Un nouvel accord a finalement été trouvé pour le départ de Balogun, autour de 40 millions de livres, soit environ 46 millions d’euros. Monaco a alors choisi de privilégier cette vente et a annulé son accord avec Chelsea pour Camara. Fabrizio Romano confirme que les deux clubs avaient pourtant conclu un accord écrit pour le transfert du Sénégalais.

Cette décision a provoqué la colère des dirigeants londoniens, qui considéraient le revirement monégasque comme particulièrement problématique. Chelsea comptait notamment sur Camara pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City.

Folarin Balogun refuse finalement Everton

Mais le scénario ne s’est pas arrêté là. Alors que Monaco pensait avoir sécurisé la vente de Balogun et pouvait donc renoncer au départ de Camara, l’international américain a finalement décidé de ne pas rejoindre Everton.

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Everton’s move for Folarin Balogun is off after the United States international decided against the move.



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Arrivé au centre d’entraînement du club anglais pour finaliser son transfert, Balogun n’a finalement pas signé. The Athletic rapporte que l’attaquant a changé d’avis après les difficultés apparues durant sa visite médicale. Le transfert a donc capoté dans les dernières heures du mercato.

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Et Monaco, qui comptait vendre au moins l’un de ses deux joueurs à forte valeur marchande, conserve finalement Lamine Camara et Folarin Balogun.